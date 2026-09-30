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ВЭБ и "Просвещение" проведут первый проект по работе с ИИ

ВЭБ и "Просвещение" проведут первый проект по работе с ИИ - 30.09.2026, ПРАЙМ

ВЭБ и "Просвещение" проведут первый проект по работе с ИИ

Первый совместный проект ВЭБа и "Просвещения" по работе с искусственным интеллектом должен повысить производительность труда и помочь бизнесу и регионам... | 30.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-30T19:29+0300

2026-09-30T19:29+0300

2026-09-30T19:29+0300

технологии

вэб

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Первый совместный проект ВЭБа и "Просвещения" по работе с искусственным интеллектом должен повысить производительность труда и помочь бизнесу и регионам компетентно идти к технологическому лидерству, сообщил главный управляющий партнер ВЭБ.РФ по развитию ИИ Александр Павлов на конференции в координационном центре правительства "Битва BI: Время AI". ВЭБ.РФ и "Просвещение" реализуют совместный проект по обучению региональных команд и бизнес-структур работе с искусственным интеллектом. Такие курсы группа ВЭБ уже выпускает на рынок. "Нейросети появляются каждый месяц, раз в квартал случаются тектонические сдвиги, скорость изменений колоссальная. Ключевое здесь — говорить на одном языке, и взаимодействие бизнеса и государства должно идти на новых скоростях. Поэтому учиться нужно постоянно и обязательно на практике, чтобы коллектив сразу видел: работают эти решения или нет", - сказал Павлов. "Это наш первый совместный проект по обучению региональных управленческих команд и бизнеса", - добавил он. По словам Павлова, главная задача проекта - повысить производительность труда и всем вместе компетентно идти к технологическому лидерству. При этом учиться нужно и руководителям. "Начальник любого уровня должен уметь четко ставить задачи, квалифицированно принимать результат и при этом понимать, что выполнять все будут с помощью ИИ. Этот навык стоит развивать и лично, и всей организацией, причем постоянно", - добавил он. Прийти к такой работе получается не сразу, отметил Павлов. "Сначала это просто общение с нейросетью, потом — внедрение ИИ-агентов. На третьем этапе вся команда работает в общей проектной среде вместе с ИИ. Руководитель ставит задачу почти как промпт, ее модифицируют и распределяют уже между исполнителями и ИИ-агентами", - уточнил он. Также, по словам Павлова, начинать работу с ИИ рано, если организация или регион еще не прошли цифровую трансформацию, не оцифровали процессы и не собрали данные. "Искусственный интеллект — не чудо, и нельзя по мановению волшебной палочки взять и кардинально повысить эффективность бизнес-процессов и производительность труда", — пояснил Павлов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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