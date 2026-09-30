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Венесуэла заключила стратегические партнерства с международными компаниями

Венесуэла заключила стратегические партнерства с международными компаниями - 30.09.2026, ПРАЙМ

Венесуэла заключила стратегические партнерства с международными компаниями

Венесуэла заключила стратегические партнерства с международными компаниями для укрепления национальной электроэнергетической системы, включая... | 30.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-30T07:35+0300

2026-09-30T07:35+0300

2026-09-30T07:35+0300

венесуэла

general electric

siemens

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МЕХИКО, 30 сен - ПРАЙМ. Венесуэла заключила стратегические партнерства с международными компаниями для укрепления национальной электроэнергетической системы, включая германо-бразильский консорциум Eurobras и аргентинско-американскую IMPSA, сообщил министр электроэнергетики страны Роландо Алькала в эфире телеканала VTV. "Чтобы гарантировать надежную систему, способную обеспечить рост экономики страны, мы укрепили стратегические партнерства с международными компаниями первого уровня. С Eurobras мы работаем над восстановлением машин 17, 18 и 20 гидроэлектростанции Гури. С IMPSA мы работаем над проектами на гидроэлектрических комплексах Токома и Макагуа", - сказал министр. Он добавил, что Венесуэла также сотрудничает с General Electric, Siemens и другими международными компаниями в области поставок оригинальных комплектующих и технологий для модернизации систем генерации, передачи и распределения электроэнергии. Алькала отметил, что все эти меры направлены на то, чтобы вывести национальную электроэнергетическую систему на оптимальный уровень и обеспечить ее способность сопровождать экономический рост страны. Министр также сообщил, что новый органический закон о национальной электроэнергетической службе и системе позволит интегрировать государственный и частный сектор в деятельность по производству, передаче, распределению и коммерциализации электроэнергии, повысить конкурентоспособность и эффективность отрасли, а также привлечь инвестиции. Eurobras - консорциум, созданный немецкой ANDRITZ Hydro и бразильской Voith. IMPSA - энергетическая и машиностроительная компания аргентинско-американского происхождения.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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венесуэла, general electric, siemens