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Венесуэла заключила стратегические партнерства с международными компаниями - 30.09.2026, ПРАЙМ
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Венесуэла заключила стратегические партнерства с международными компаниями
Венесуэла заключила стратегические партнерства с международными компаниями - 30.09.2026, ПРАЙМ
Венесуэла заключила стратегические партнерства с международными компаниями
Венесуэла заключила стратегические партнерства с международными компаниями для укрепления национальной электроэнергетической системы, включая... | 30.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-30T07:35+0300
2026-09-30T07:35+0300
венесуэла
general electric
siemens
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МЕХИКО, 30 сен - ПРАЙМ. Венесуэла заключила стратегические партнерства с международными компаниями для укрепления национальной электроэнергетической системы, включая германо-бразильский консорциум Eurobras и аргентинско-американскую IMPSA, сообщил министр электроэнергетики страны Роландо Алькала в эфире телеканала VTV. "Чтобы гарантировать надежную систему, способную обеспечить рост экономики страны, мы укрепили стратегические партнерства с международными компаниями первого уровня. С Eurobras мы работаем над восстановлением машин 17, 18 и 20 гидроэлектростанции Гури. С IMPSA мы работаем над проектами на гидроэлектрических комплексах Токома и Макагуа", - сказал министр. Он добавил, что Венесуэла также сотрудничает с General Electric, Siemens и другими международными компаниями в области поставок оригинальных комплектующих и технологий для модернизации систем генерации, передачи и распределения электроэнергии. Алькала отметил, что все эти меры направлены на то, чтобы вывести национальную электроэнергетическую систему на оптимальный уровень и обеспечить ее способность сопровождать экономический рост страны. Министр также сообщил, что новый органический закон о национальной электроэнергетической службе и системе позволит интегрировать государственный и частный сектор в деятельность по производству, передаче, распределению и коммерциализации электроэнергии, повысить конкурентоспособность и эффективность отрасли, а также привлечь инвестиции. Eurobras - консорциум, созданный немецкой ANDRITZ Hydro и бразильской Voith. IMPSA - энергетическая и машиностроительная компания аргентинско-американского происхождения.
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венесуэла, general electric, siemens
ВЕНЕСУЭЛА, General Electric, Siemens
07:35 30.09.2026
 
Венесуэла заключила стратегические партнерства с международными компаниями

Венесуэла заключила партнерства с европейскими компаниями для укрепления электроэнергетики

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МЕХИКО, 30 сен - ПРАЙМ. Венесуэла заключила стратегические партнерства с международными компаниями для укрепления национальной электроэнергетической системы, включая германо-бразильский консорциум Eurobras и аргентинско-американскую IMPSA, сообщил министр электроэнергетики страны Роландо Алькала в эфире телеканала VTV.
"Чтобы гарантировать надежную систему, способную обеспечить рост экономики страны, мы укрепили стратегические партнерства с международными компаниями первого уровня. С Eurobras мы работаем над восстановлением машин 17, 18 и 20 гидроэлектростанции Гури. С IMPSA мы работаем над проектами на гидроэлектрических комплексах Токома и Макагуа", - сказал министр.
Он добавил, что Венесуэла также сотрудничает с General Electric, Siemens и другими международными компаниями в области поставок оригинальных комплектующих и технологий для модернизации систем генерации, передачи и распределения электроэнергии.
Алькала отметил, что все эти меры направлены на то, чтобы вывести национальную электроэнергетическую систему на оптимальный уровень и обеспечить ее способность сопровождать экономический рост страны.
Министр также сообщил, что новый органический закон о национальной электроэнергетической службе и системе позволит интегрировать государственный и частный сектор в деятельность по производству, передаче, распределению и коммерциализации электроэнергии, повысить конкурентоспособность и эффективность отрасли, а также привлечь инвестиции.
Eurobras - консорциум, созданный немецкой ANDRITZ Hydro и бразильской Voith. IMPSA - энергетическая и машиностроительная компания аргентинско-американского происхождения.
 
ВЕНЕСУЭЛАGeneral ElectricSiemens
 
 
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