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Каждый третий россиянин не доволен качеством воды дома, показал опрос
Каждый третий россиянин не доволен качеством воды дома, показал опрос - 30.09.2026, ПРАЙМ
Каждый третий россиянин не доволен качеством воды дома, показал опрос
Каждый третий россиянин не удовлетворен качеством воды дома, среди основных проблем - накипь и осадок, говорится в сообщении "Лемана Про". | 30.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-30T15:29+0300
2026-09-30T15:29+0300
2026-09-30T15:29+0300
общество
вода
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Каждый третий россиянин не удовлетворен качеством воды дома, среди основных проблем - накипь и осадок, говорится в сообщении "Лемана Про". Опрос охватил свыше 1 тысячи жителей российских городов с населением от 100 тысяч человек. "Каждый третий опрошенный (35%) не удовлетворен качеством воды дома. Среди основных проблем респонденты чаще всего называют накипь и осадок - такой вариант выбрали 68% опрошенных, 47% сомневаются в ее безопасности, 39% отмечают неприятный вкус", - отмечается в сообщении. Кроме того, как уточняется в нем, 37% опрошенных отметили высокое содержание примесей в воде, 34% - мутность, 26% - неприятный запах. По данным опроса, 62% респондентов пользуются фильтрами для очистки воды, 16% покупают воду в бутылках, 12% кипятят ее или отстаивают, а 7% пьют воду из-под крана. У половины опрошенных (53%) ежемесячные расходы на обслуживание фильтров составляют до 1 тысячи рублей.
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общество , вода
Каждый третий россиянин не доволен качеством воды дома, показал опрос
"Лемана Про": 35% россиян не довольны качеством воды дома
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Каждый третий россиянин не удовлетворен качеством воды дома, среди основных проблем - накипь и осадок, говорится в сообщении "Лемана Про".
Опрос охватил свыше 1 тысячи жителей российских городов с населением от 100 тысяч человек.
"Каждый третий опрошенный (35%) не удовлетворен качеством воды дома. Среди основных проблем респонденты чаще всего называют накипь и осадок - такой вариант выбрали 68% опрошенных, 47% сомневаются в ее безопасности, 39% отмечают неприятный вкус", - отмечается в сообщении.
Кроме того, как уточняется в нем, 37% опрошенных отметили высокое содержание примесей в воде, 34% - мутность, 26% - неприятный запах.
По данным опроса, 62% респондентов пользуются фильтрами для очистки воды, 16% покупают воду в бутылках, 12% кипятят ее или отстаивают, а 7% пьют воду из-под крана. У половины опрошенных (53%) ежемесячные расходы на обслуживание фильтров составляют до 1 тысячи рублей.