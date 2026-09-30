https://1prime.ru/20260930/volkswagen-873821306.html

Fitch подтвердило рейтинг Volkswagen на уровне "А-"

Fitch подтвердило рейтинг Volkswagen на уровне "А-" - 30.09.2026, ПРАЙМ

Fitch подтвердило рейтинг Volkswagen на уровне "А-"

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента немецкого автомобильного концерна Volkswagen на уровне "А-", | 30.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-30T19:10+0300

2026-09-30T19:10+0300

2026-09-30T19:10+0300

бизнес

южная америка

азия

африка

volkswagen

fitch ratings

fitch

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873821306.jpg?1790784645

МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента немецкого автомобильного концерна Volkswagen на уровне "А-", прогноз по рейтингу негативный, следует из пресс-релиза агентства. "Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента… на уровне "А-". Прогноз негативный. Подтверждение отражает наши ожидания, что рентабельность и объем свободного денежного потока Volkswagen восстановятся до уровней, соответствующих рейтинговым критериям, примерно к 2028 году, несмотря на сохраняющиеся проблемы в мировом автомобильном секторе", - говорится в сообщении. Негативный прогноз в то же время отражает риски, связанные с масштабом и сложностью программы реструктуризации, а также потенциальные ограничения в сфере корпоративного управления. Агентство указывает, что понижение рейтинга Volkswagen последует в том случае, если Fitch увидит, что показатели рентабельности и свободного денежного потока структурно ухудшились и опустились ниже уровней, соответствующих рейтинговым показателям. Позитивное рейтинговое действие может последовать, если Volkswagen усилит корпоративное управление, а также будет сохранять денежный поток на необходимом уровне в течение длительного времени. Volkswagen - немецкий автомобильный концерн со штаб-квартирой в городе Вольфсбурге. Один из ведущих мировых и европейских производителей. Компании принадлежат 111 заводов в 16 европейских странах и еще 10 странах в Северной и Южной Америке, Азии и Африке.

южная америка

азия

африка

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, южная америка, азия, африка, volkswagen, fitch ratings, fitch