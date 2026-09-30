Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Fitch подтвердило рейтинг Volkswagen на уровне "А-" - 30.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260930/volkswagen-873821306.html
Fitch подтвердило рейтинг Volkswagen на уровне "А-"
Fitch подтвердило рейтинг Volkswagen на уровне "А-" - 30.09.2026, ПРАЙМ
Fitch подтвердило рейтинг Volkswagen на уровне "А-"
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента немецкого автомобильного концерна Volkswagen на уровне "А-", | 30.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-30T19:10+0300
2026-09-30T19:10+0300
бизнес
южная америка
азия
африка
volkswagen
fitch ratings
fitch
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873821306.jpg?1790784645
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента немецкого автомобильного концерна Volkswagen на уровне "А-", прогноз по рейтингу негативный, следует из пресс-релиза агентства. "Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента… на уровне "А-". Прогноз негативный. Подтверждение отражает наши ожидания, что рентабельность и объем свободного денежного потока Volkswagen восстановятся до уровней, соответствующих рейтинговым критериям, примерно к 2028 году, несмотря на сохраняющиеся проблемы в мировом автомобильном секторе", - говорится в сообщении. Негативный прогноз в то же время отражает риски, связанные с масштабом и сложностью программы реструктуризации, а также потенциальные ограничения в сфере корпоративного управления. Агентство указывает, что понижение рейтинга Volkswagen последует в том случае, если Fitch увидит, что показатели рентабельности и свободного денежного потока структурно ухудшились и опустились ниже уровней, соответствующих рейтинговым показателям. Позитивное рейтинговое действие может последовать, если Volkswagen усилит корпоративное управление, а также будет сохранять денежный поток на необходимом уровне в течение длительного времени. Volkswagen - немецкий автомобильный концерн со штаб-квартирой в городе Вольфсбурге. Один из ведущих мировых и европейских производителей. Компании принадлежат 111 заводов в 16 европейских странах и еще 10 странах в Северной и Южной Америке, Азии и Африке.
южная америка
азия
африка
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, южная америка, азия, африка, volkswagen, fitch ratings, fitch
Бизнес, ЮЖНАЯ АМЕРИКА, АЗИЯ, АФРИКА, Volkswagen, Fitch Ratings, Fitch
19:10 30.09.2026
 
Fitch подтвердило рейтинг Volkswagen на уровне "А-"

Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Volkswagen на уровне "А-"

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента немецкого автомобильного концерна Volkswagen на уровне "А-", прогноз по рейтингу негативный, следует из пресс-релиза агентства.
"Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента… на уровне "А-". Прогноз негативный. Подтверждение отражает наши ожидания, что рентабельность и объем свободного денежного потока Volkswagen восстановятся до уровней, соответствующих рейтинговым критериям, примерно к 2028 году, несмотря на сохраняющиеся проблемы в мировом автомобильном секторе", - говорится в сообщении.
Негативный прогноз в то же время отражает риски, связанные с масштабом и сложностью программы реструктуризации, а также потенциальные ограничения в сфере корпоративного управления.
Агентство указывает, что понижение рейтинга Volkswagen последует в том случае, если Fitch увидит, что показатели рентабельности и свободного денежного потока структурно ухудшились и опустились ниже уровней, соответствующих рейтинговым показателям.
Позитивное рейтинговое действие может последовать, если Volkswagen усилит корпоративное управление, а также будет сохранять денежный поток на необходимом уровне в течение длительного времени.
Volkswagen - немецкий автомобильный концерн со штаб-квартирой в городе Вольфсбурге. Один из ведущих мировых и европейских производителей. Компании принадлежат 111 заводов в 16 европейских странах и еще 10 странах в Северной и Южной Америке, Азии и Африке.
 
БизнесЮЖНАЯ АМЕРИКААЗИЯАФРИКАVolkswagenFitch RatingsFitch
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала