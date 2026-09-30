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Fitch подтвердило рейтинг Volkswagen на уровне "А-"
Fitch подтвердило рейтинг Volkswagen на уровне "А-" - 30.09.2026, ПРАЙМ
Fitch подтвердило рейтинг Volkswagen на уровне "А-"
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента немецкого автомобильного концерна Volkswagen на уровне "А-", | 30.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-30T19:10+0300
2026-09-30T19:10+0300
2026-09-30T19:10+0300
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азия
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента немецкого автомобильного концерна Volkswagen на уровне "А-", прогноз по рейтингу негативный, следует из пресс-релиза агентства.
"Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента… на уровне "А-". Прогноз негативный. Подтверждение отражает наши ожидания, что рентабельность и объем свободного денежного потока Volkswagen восстановятся до уровней, соответствующих рейтинговым критериям, примерно к 2028 году, несмотря на сохраняющиеся проблемы в мировом автомобильном секторе", - говорится в сообщении.
Негативный прогноз в то же время отражает риски, связанные с масштабом и сложностью программы реструктуризации, а также потенциальные ограничения в сфере корпоративного управления.
Агентство указывает, что понижение рейтинга Volkswagen последует в том случае, если Fitch увидит, что показатели рентабельности и свободного денежного потока структурно ухудшились и опустились ниже уровней, соответствующих рейтинговым показателям.
Позитивное рейтинговое действие может последовать, если Volkswagen усилит корпоративное управление, а также будет сохранять денежный поток на необходимом уровне в течение длительного времени.
Volkswagen - немецкий автомобильный концерн со штаб-квартирой в городе Вольфсбурге. Один из ведущих мировых и европейских производителей. Компании принадлежат 111 заводов в 16 европейских странах и еще 10 странах в Северной и Южной Америке, Азии и Африке.
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Бизнес, ЮЖНАЯ АМЕРИКА, АЗИЯ, АФРИКА, Volkswagen, Fitch Ratings, Fitch
Fitch подтвердило рейтинг Volkswagen на уровне "А-"
Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Volkswagen на уровне "А-"
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента немецкого автомобильного концерна Volkswagen на уровне "А-", прогноз по рейтингу негативный, следует из пресс-релиза агентства.
"Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента… на уровне "А-". Прогноз негативный. Подтверждение отражает наши ожидания, что рентабельность и объем свободного денежного потока Volkswagen восстановятся до уровней, соответствующих рейтинговым критериям, примерно к 2028 году, несмотря на сохраняющиеся проблемы в мировом автомобильном секторе", - говорится в сообщении.
Негативный прогноз в то же время отражает риски, связанные с масштабом и сложностью программы реструктуризации, а также потенциальные ограничения в сфере корпоративного управления.
Агентство указывает, что понижение рейтинга Volkswagen последует в том случае, если Fitch увидит, что показатели рентабельности и свободного денежного потока структурно ухудшились и опустились ниже уровней, соответствующих рейтинговым показателям.
Позитивное рейтинговое действие может последовать, если Volkswagen усилит корпоративное управление, а также будет сохранять денежный поток на необходимом уровне в течение длительного времени.
Volkswagen - немецкий автомобильный концерн со штаб-квартирой в городе Вольфсбурге. Один из ведущих мировых и европейских производителей. Компании принадлежат 111 заводов в 16 европейских странах и еще 10 странах в Северной и Южной Америке, Азии и Африке.