Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Volkswagen расторг большинство коллективных соглашений ради экономии - 30.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260930/volkswagen-873823300.html
Volkswagen расторг большинство коллективных соглашений ради экономии
Volkswagen расторг большинство коллективных соглашений ради экономии - 30.09.2026, ПРАЙМ
Volkswagen расторг большинство коллективных соглашений ради экономии
Немецкий автоконцерн Volkswagen расторг большинство коллективных соглашений об оплате и условиях труда сотрудников ради экономии, передает агентство DPA со... | 30.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-30T19:50+0300
2026-09-30T19:50+0300
мировая экономика
германия
китай
volkswagen
ig metall
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873823300.jpg?1790787029
БЕРЛИН, 30 сен - ПРАЙМ. Немецкий автоконцерн Volkswagen расторг большинство коллективных соглашений об оплате и условиях труда сотрудников ради экономии, передает агентство DPA со ссылкой на компанию. "В рамках ужесточения программы экономии Volkswagen расторг большую часть действующих коллективных соглашений, включая ключевой рамочный договор", - говорится в сообщении. Агентство уточняет, что рамочный договор определяет базовые условия труда для более чем 100 тысяч сотрудников Volkswagen в Германии. Кроме того, в компании действуют в общей сложности 13 отдельных коллективных соглашений, которые, помимо прочего, регулируют условия труда, рабочее время и различные надбавки. Представитель автопроизоводителя не уточнил точное число расторгнутых соглашений. По данным крупнейшего профсоюза Германии IG Metall, руководство Volkswagen аннулировало 10 соглашений. Директор Volkswagen по персоналу Арне Майсвинкель заявил, что ситуация в автомобильной отрасли и в самой компании значительно ухудшилась. По его словам, на немецкий автопром оказывают давление вышедшие на европейский рынок и производящие недорогую продукцию компании из Китая. В IG Metall расторжение соглашений назвали грубым ударом по коллективу и наглой попыткой залезть в карман сотрудников. IG Metall ранее в среду заявил о готовности дать решительный отпор планам Volkswagen по расторжению коллективных соглашений.
германия
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, германия, китай, volkswagen, ig metall
Мировая экономика, ГЕРМАНИЯ, КИТАЙ, Volkswagen, IG Metall
19:50 30.09.2026
 
Volkswagen расторг большинство коллективных соглашений ради экономии

DPA: Volkswagen расторг большинство коллективных соглашений ради экономии

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
БЕРЛИН, 30 сен - ПРАЙМ. Немецкий автоконцерн Volkswagen расторг большинство коллективных соглашений об оплате и условиях труда сотрудников ради экономии, передает агентство DPA со ссылкой на компанию.
"В рамках ужесточения программы экономии Volkswagen расторг большую часть действующих коллективных соглашений, включая ключевой рамочный договор", - говорится в сообщении.
Агентство уточняет, что рамочный договор определяет базовые условия труда для более чем 100 тысяч сотрудников Volkswagen в Германии. Кроме того, в компании действуют в общей сложности 13 отдельных коллективных соглашений, которые, помимо прочего, регулируют условия труда, рабочее время и различные надбавки.
Представитель автопроизоводителя не уточнил точное число расторгнутых соглашений. По данным крупнейшего профсоюза Германии IG Metall, руководство Volkswagen аннулировало 10 соглашений.
Директор Volkswagen по персоналу Арне Майсвинкель заявил, что ситуация в автомобильной отрасли и в самой компании значительно ухудшилась. По его словам, на немецкий автопром оказывают давление вышедшие на европейский рынок и производящие недорогую продукцию компании из Китая.
В IG Metall расторжение соглашений назвали грубым ударом по коллективу и наглой попыткой залезть в карман сотрудников.
IG Metall ранее в среду заявил о готовности дать решительный отпор планам Volkswagen по расторжению коллективных соглашений.
 
Мировая экономикаГЕРМАНИЯКИТАЙVolkswagenIG Metall
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала