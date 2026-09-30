https://1prime.ru/20260930/volkswagen-873823300.html

Volkswagen расторг большинство коллективных соглашений ради экономии

Volkswagen расторг большинство коллективных соглашений ради экономии - 30.09.2026, ПРАЙМ

Volkswagen расторг большинство коллективных соглашений ради экономии

Немецкий автоконцерн Volkswagen расторг большинство коллективных соглашений об оплате и условиях труда сотрудников ради экономии, передает агентство DPA со... | 30.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-30T19:50+0300

2026-09-30T19:50+0300

2026-09-30T19:50+0300

мировая экономика

германия

китай

volkswagen

ig metall

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873823300.jpg?1790787029

БЕРЛИН, 30 сен - ПРАЙМ. Немецкий автоконцерн Volkswagen расторг большинство коллективных соглашений об оплате и условиях труда сотрудников ради экономии, передает агентство DPA со ссылкой на компанию. "В рамках ужесточения программы экономии Volkswagen расторг большую часть действующих коллективных соглашений, включая ключевой рамочный договор", - говорится в сообщении. Агентство уточняет, что рамочный договор определяет базовые условия труда для более чем 100 тысяч сотрудников Volkswagen в Германии. Кроме того, в компании действуют в общей сложности 13 отдельных коллективных соглашений, которые, помимо прочего, регулируют условия труда, рабочее время и различные надбавки. Представитель автопроизоводителя не уточнил точное число расторгнутых соглашений. По данным крупнейшего профсоюза Германии IG Metall, руководство Volkswagen аннулировало 10 соглашений. Директор Volkswagen по персоналу Арне Майсвинкель заявил, что ситуация в автомобильной отрасли и в самой компании значительно ухудшилась. По его словам, на немецкий автопром оказывают давление вышедшие на европейский рынок и производящие недорогую продукцию компании из Китая. В IG Metall расторжение соглашений назвали грубым ударом по коллективу и наглой попыткой залезть в карман сотрудников. IG Metall ранее в среду заявил о готовности дать решительный отпор планам Volkswagen по расторжению коллективных соглашений.

германия

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, германия, китай, volkswagen, ig metall