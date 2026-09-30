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Volkswagen расторг большинство коллективных соглашений ради экономии
Volkswagen расторг большинство коллективных соглашений ради экономии - 30.09.2026, ПРАЙМ
Volkswagen расторг большинство коллективных соглашений ради экономии
Немецкий автоконцерн Volkswagen расторг большинство коллективных соглашений об оплате и условиях труда сотрудников ради экономии, передает агентство DPA со... | 30.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-30T19:50+0300
2026-09-30T19:50+0300
2026-09-30T19:50+0300
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БЕРЛИН, 30 сен - ПРАЙМ. Немецкий автоконцерн Volkswagen расторг большинство коллективных соглашений об оплате и условиях труда сотрудников ради экономии, передает агентство DPA со ссылкой на компанию.
"В рамках ужесточения программы экономии Volkswagen расторг большую часть действующих коллективных соглашений, включая ключевой рамочный договор", - говорится в сообщении.
Агентство уточняет, что рамочный договор определяет базовые условия труда для более чем 100 тысяч сотрудников Volkswagen в Германии. Кроме того, в компании действуют в общей сложности 13 отдельных коллективных соглашений, которые, помимо прочего, регулируют условия труда, рабочее время и различные надбавки.
Представитель автопроизоводителя не уточнил точное число расторгнутых соглашений. По данным крупнейшего профсоюза Германии IG Metall, руководство Volkswagen аннулировало 10 соглашений.
Директор Volkswagen по персоналу Арне Майсвинкель заявил, что ситуация в автомобильной отрасли и в самой компании значительно ухудшилась. По его словам, на немецкий автопром оказывают давление вышедшие на европейский рынок и производящие недорогую продукцию компании из Китая.
В IG Metall расторжение соглашений назвали грубым ударом по коллективу и наглой попыткой залезть в карман сотрудников.
IG Metall ранее в среду заявил о готовности дать решительный отпор планам Volkswagen по расторжению коллективных соглашений.
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мировая экономика, германия, китай, volkswagen, ig metall
Мировая экономика, ГЕРМАНИЯ, КИТАЙ, Volkswagen, IG Metall
Volkswagen расторг большинство коллективных соглашений ради экономии
DPA: Volkswagen расторг большинство коллективных соглашений ради экономии
БЕРЛИН, 30 сен - ПРАЙМ. Немецкий автоконцерн Volkswagen расторг большинство коллективных соглашений об оплате и условиях труда сотрудников ради экономии, передает агентство DPA со ссылкой на компанию.
"В рамках ужесточения программы экономии Volkswagen расторг большую часть действующих коллективных соглашений, включая ключевой рамочный договор", - говорится в сообщении.
Агентство уточняет, что рамочный договор определяет базовые условия труда для более чем 100 тысяч сотрудников Volkswagen в Германии. Кроме того, в компании действуют в общей сложности 13 отдельных коллективных соглашений, которые, помимо прочего, регулируют условия труда, рабочее время и различные надбавки.
Представитель автопроизоводителя не уточнил точное число расторгнутых соглашений. По данным крупнейшего профсоюза Германии IG Metall, руководство Volkswagen аннулировало 10 соглашений.
Директор Volkswagen по персоналу Арне Майсвинкель заявил, что ситуация в автомобильной отрасли и в самой компании значительно ухудшилась. По его словам, на немецкий автопром оказывают давление вышедшие на европейский рынок и производящие недорогую продукцию компании из Китая.
В IG Metall расторжение соглашений назвали грубым ударом по коллективу и наглой попыткой залезть в карман сотрудников.
IG Metall ранее в среду заявил о готовности дать решительный отпор планам Volkswagen по расторжению коллективных соглашений.