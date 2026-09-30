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ВТБ зафиксировал новую схему мошенничества с мобильным устройством - 30.09.2026, ПРАЙМ
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ВТБ зафиксировал новую схему мошенничества с мобильным устройством
ВТБ зафиксировал новую схему мошенничества с мобильным устройством - 30.09.2026, ПРАЙМ
ВТБ зафиксировал новую схему мошенничества с мобильным устройством
Специалисты ВТБ зафиксировали новую мошенническую схему, где целью атаки становится контроль над мобильным устройством пользователя, сообщает пресс-служба... | 30.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-30T08:45+0300
2026-09-30T08:45+0300
технологии
банки
финансы
втб
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Специалисты ВТБ зафиксировали новую мошенническую схему, где целью атаки становится контроль над мобильным устройством пользователя, сообщает пресс-служба банка. "Специалисты ВТБ зафиксировали новую мошенническую схему. Если раньше злоумышленники действовали по классическому принципу "позвонить и выманить код из СМС", то теперь целью атаки становится контроль над мобильным устройством пользователя", - говорится в сообщении. Мошенники убеждают своих жертв совершать активные действия: перейти по ссылке, скачать файл или установить приложение, предупреждают в ВТБ. Под предлогом "обновления банковского сервиса", "программы для защиты средств" или "утилиты для проверки устройства" предлагается установить вредоносное ПО. Внешне такие программы могут казаться безобидными, однако фактически они открывают мошенникам доступ к телефону и его данным, отмечается в сообщении. По словам заместителя руководителя департамента по обеспечению безопасности – вице-президента ВТБ Дмитрия Саранцева, современные вредоносные программы – это не просто "кража паролей". Они способны полностью контролировать устройство: удаленно нажимать на экран смартфона, читать входящие СМС-сообщения и даже подменять интерфейс банковского приложения на идентичного "двойника". Это позволит злоумышленникам сразу получить все доступы к банковским приложениям пользователя. "Граница безопасности мобильных платежей проходит не в банке, а на кончиках ваших пальцев. Каждое лишнее приложение из непонятного источника, каждое лишнее разрешение – это еще один цифровой ключ к вашим данным и деньгам. Сегодня необходимо быть максимально осторожным и бережнее относиться к своим устройствам. Одного поддельного уведомления или машинального согласия на "специальные возможности" достаточно, чтобы мошенник за несколько минут опустошил ваш банковский счет", – предупредил Саранцев. ВТБ рекомендует клиентам соблюдать простые правила: игнорировать ссылки на "обновления" или "защитные утилиты", полученные в мессенджерах или СМС; не устанавливать приложения по просьбе третьих лиц, даже если они представляются сотрудниками банка или службы безопасности; контролировать разрешения на доступ к приложениям. Банк никогда не просит установить стороннее ПО для защиты средств, напоминают в ВТБ.
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
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4.7
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технологии, банки, финансы, втб
Технологии, Банки, Финансы, ВТБ
08:45 30.09.2026
 
ВТБ зафиксировал новую схему мошенничества с мобильным устройством

ВТБ зафиксировал новую схему, где целью атаки стал контроль над мобильным устройством

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Специалисты ВТБ зафиксировали новую мошенническую схему, где целью атаки становится контроль над мобильным устройством пользователя, сообщает пресс-служба банка.
"Специалисты ВТБ зафиксировали новую мошенническую схему. Если раньше злоумышленники действовали по классическому принципу "позвонить и выманить код из СМС", то теперь целью атаки становится контроль над мобильным устройством пользователя", - говорится в сообщении.
Мошенники убеждают своих жертв совершать активные действия: перейти по ссылке, скачать файл или установить приложение, предупреждают в ВТБ.
Под предлогом "обновления банковского сервиса", "программы для защиты средств" или "утилиты для проверки устройства" предлагается установить вредоносное ПО. Внешне такие программы могут казаться безобидными, однако фактически они открывают мошенникам доступ к телефону и его данным, отмечается в сообщении.
По словам заместителя руководителя департамента по обеспечению безопасности – вице-президента ВТБ Дмитрия Саранцева, современные вредоносные программы – это не просто "кража паролей". Они способны полностью контролировать устройство: удаленно нажимать на экран смартфона, читать входящие СМС-сообщения и даже подменять интерфейс банковского приложения на идентичного "двойника".
Это позволит злоумышленникам сразу получить все доступы к банковским приложениям пользователя.
"Граница безопасности мобильных платежей проходит не в банке, а на кончиках ваших пальцев. Каждое лишнее приложение из непонятного источника, каждое лишнее разрешение – это еще один цифровой ключ к вашим данным и деньгам. Сегодня необходимо быть максимально осторожным и бережнее относиться к своим устройствам. Одного поддельного уведомления или машинального согласия на "специальные возможности" достаточно, чтобы мошенник за несколько минут опустошил ваш банковский счет", – предупредил Саранцев.
ВТБ рекомендует клиентам соблюдать простые правила: игнорировать ссылки на "обновления" или "защитные утилиты", полученные в мессенджерах или СМС; не устанавливать приложения по просьбе третьих лиц, даже если они представляются сотрудниками банка или службы безопасности; контролировать разрешения на доступ к приложениям. Банк никогда не просит установить стороннее ПО для защиты средств, напоминают в ВТБ.
 
ТехнологииБанкиФинансыВТБ
 
 
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