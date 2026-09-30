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ВТБ зафиксировал новую схему мошенничества с мобильным устройством

ВТБ зафиксировал новую схему мошенничества с мобильным устройством - 30.09.2026, ПРАЙМ

ВТБ зафиксировал новую схему мошенничества с мобильным устройством

Специалисты ВТБ зафиксировали новую мошенническую схему, где целью атаки становится контроль над мобильным устройством пользователя, сообщает пресс-служба... | 30.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-30T08:45+0300

2026-09-30T08:45+0300

2026-09-30T08:45+0300

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Специалисты ВТБ зафиксировали новую мошенническую схему, где целью атаки становится контроль над мобильным устройством пользователя, сообщает пресс-служба банка. "Специалисты ВТБ зафиксировали новую мошенническую схему. Если раньше злоумышленники действовали по классическому принципу "позвонить и выманить код из СМС", то теперь целью атаки становится контроль над мобильным устройством пользователя", - говорится в сообщении. Мошенники убеждают своих жертв совершать активные действия: перейти по ссылке, скачать файл или установить приложение, предупреждают в ВТБ. Под предлогом "обновления банковского сервиса", "программы для защиты средств" или "утилиты для проверки устройства" предлагается установить вредоносное ПО. Внешне такие программы могут казаться безобидными, однако фактически они открывают мошенникам доступ к телефону и его данным, отмечается в сообщении. По словам заместителя руководителя департамента по обеспечению безопасности – вице-президента ВТБ Дмитрия Саранцева, современные вредоносные программы – это не просто "кража паролей". Они способны полностью контролировать устройство: удаленно нажимать на экран смартфона, читать входящие СМС-сообщения и даже подменять интерфейс банковского приложения на идентичного "двойника". Это позволит злоумышленникам сразу получить все доступы к банковским приложениям пользователя. "Граница безопасности мобильных платежей проходит не в банке, а на кончиках ваших пальцев. Каждое лишнее приложение из непонятного источника, каждое лишнее разрешение – это еще один цифровой ключ к вашим данным и деньгам. Сегодня необходимо быть максимально осторожным и бережнее относиться к своим устройствам. Одного поддельного уведомления или машинального согласия на "специальные возможности" достаточно, чтобы мошенник за несколько минут опустошил ваш банковский счет", – предупредил Саранцев. ВТБ рекомендует клиентам соблюдать простые правила: игнорировать ссылки на "обновления" или "защитные утилиты", полученные в мессенджерах или СМС; не устанавливать приложения по просьбе третьих лиц, даже если они представляются сотрудниками банка или службы безопасности; контролировать разрешения на доступ к приложениям. Банк никогда не просит установить стороннее ПО для защиты средств, напоминают в ВТБ.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, банки, финансы, втб