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ВВП США во II квартале 2026 года вырос на 1,5%

ВВП США во II квартале 2026 года вырос на 1,5% - 30.09.2026, ПРАЙМ

ВВП США во II квартале 2026 года вырос на 1,5%

ВВП США во втором квартале 2026 года, согласно третьей, окончательной оценке, вырос на 1,5% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же | 30.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-30T08:18+0300

2026-09-30T08:18+0300

2026-09-30T08:18+0300

мировая экономика

сша

германия

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. ВВП США во втором квартале 2026 года, согласно третьей, окончательной оценке, вырос на 1,5% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), предполагают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics. Бюро экономического анализа министерства торговли страны опубликует соответствующий релиз в среду, 30 сентября, в 15.30 мск. В то же время бюро экономического анализа министерства торговли США выпустит статистику по доходам и расходам населения страны за август. По мнению аналитиков, доходы за указанный период выросли на 0,4%, а расходы - на 0,8%. В 9.00 мск бюро национальной статистики Великобритании (Office for National Statistics, ONS) выпустит данные о ВВП страны во втором квартале. Аналитики прогнозируют, что, по окончательной оценке, показатель в годовом выражении вырос на 1,2%. В 10.55 мск федеральное агентство по трудоустройству Германии опубликует данные об уровне безработицы в стране. Аналитики ждут, что показатель в сентябре остался на уровне августа в 6,4%. В 15.00 мск Федеральное статистическое бюро Германии (Destatis) опубликует данные о годовой инфляции. Аналитики считают, что, по предварительной оценке, инфляция в стране в сентябре ускорилась до 3,2% со значения августа в 2,9%. В 15.15 мск аналитическая компания Automatic Data Processing (ADP) опубликует данные о динамике рабочих мест в частных компаниях США в месячном выражении. Аналитики считают, что в сентябре показатель вырос на 70 тысяч. В 17.30 мск минэнерго США опубликует данные об изменении коммерческих запасов нефти в стране за неделю, завершившуюся 25 сентября. За неделю по 18 сентября показатель вырос на 3 миллиона баррелей, до 426,4 миллиона.

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мировая экономика, сша, германия