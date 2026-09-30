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ВВП Великобритании в прошлом квартале вырос на 1,4%
ВВП Великобритании в прошлом квартале вырос на 1,4% - 30.09.2026, ПРАЙМ
ВВП Великобритании в прошлом квартале вырос на 1,4%
ВВП Великобритании в прошлом квартале, по окончательной оценке, вырос на 1,4% в годовом выражении, а в квартальном – поднялся на 0,5%, сообщает национальное... | 30.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-30T09:19+0300
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мировая экономика
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. ВВП Великобритании в прошлом квартале, по окончательной оценке, вырос на 1,4% в годовом выражении, а в квартальном – поднялся на 0,5%, сообщает национальное статистическое бюро страны.
В годовом выражении рост предварительно оценивался в 1,2%, в квартальном - в 0,4%.
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мировая экономика, великобритания
Мировая экономика, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
ВВП Великобритании в прошлом квартале вырос на 1,4%
ВВП Великобритании в прошлом квартале вырос на 1,4%, в квартальном - на 0,5%
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. ВВП Великобритании в прошлом квартале, по окончательной оценке, вырос на 1,4% в годовом выражении, а в квартальном – поднялся на 0,5%, сообщает национальное статистическое бюро страны.
В годовом выражении рост предварительно оценивался в 1,2%, в квартальном - в 0,4%.