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ВВП Великобритании в прошлом квартале вырос на 1,4%

ВВП Великобритании в прошлом квартале вырос на 1,4% - 30.09.2026, ПРАЙМ

ВВП Великобритании в прошлом квартале вырос на 1,4%

ВВП Великобритании в прошлом квартале, по окончательной оценке, вырос на 1,4% в годовом выражении, а в квартальном – поднялся на 0,5%, сообщает национальное... | 30.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-30T09:19+0300

2026-09-30T09:19+0300

2026-09-30T09:19+0300

мировая экономика

великобритания

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. ВВП Великобритании в прошлом квартале, по окончательной оценке, вырос на 1,4% в годовом выражении, а в квартальном – поднялся на 0,5%, сообщает национальное статистическое бюро страны. В годовом выражении рост предварительно оценивался в 1,2%, в квартальном - в 0,4%.

великобритания

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мировая экономика, великобритания