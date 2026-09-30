https://1prime.ru/20260930/vydacha-873787609.html

Выдачи потребительских кредитов выросли на 43% в третьем квартале

Выдачи потребительских кредитов выросли на 43% в третьем квартале - 30.09.2026, ПРАЙМ

Выдачи потребительских кредитов выросли на 43% в третьем квартале

Выдачи потребительских кредитов выросли на 43% в третьем квартале в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщили РИА Новости в пресс-службе... | 30.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-30T08:39+0300

2026-09-30T08:39+0300

2026-09-30T08:39+0300

финансы

банки

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873787609.jpg?1790746766

МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Выдачи потребительских кредитов выросли на 43% в третьем квартале в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщили РИА Новости в пресс-службе финансового маркетплейса "Сравни". "В сегменте потребительских кредитов в третьем квартале 2026 года наблюдается значительный рост: число выдач выросло на 43% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года", - говорится в сообщении. Также отмечается, что уровень одобрения кредитов показал кратный рост - почти в 4 раза, увеличившись с 5% до 19%. При этом заемщики стали более консервативны в своих запросах, отмечают в "Сравни". Средняя сумма запрошенного кредита снизилась на 4% - с 593 тысяч до 572 тысяч рублей. Средняя сумма одобренного кредита также упала на 7%, составив 756 тысяч рублей против 812 тысяч годом ранее. "Рынок адаптируется к текущим условиям: банки готовы одобрять больше заявок, но на более умеренные суммы. Заемщики, в свою очередь, стали реалистичнее оценивать свою платежеспособность, что подтверждается снижением среднего запрошенного чека", - отметил директор по развитию финансовых продуктов "Сравни" Магомед Гамзаев. Уровень одобрения кредитных карт в третьем квартале снизился с 19% до 17%. Средняя сумма кредитной карты осталась практически без изменений, сохранившись на уровне 620 тысяч рублей, также говорится в сообщении. При этом в сегменте автокредитования зафиксирован рост количества заявок на 30%. Средние суммы снизились: запрашиваемая сумма упала с 1,4 миллиона до 930 тысяч рублей, а одобренная - с 1,18 миллиона до миллиона рублей.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки