https://1prime.ru/20260930/wildberries-873794760.html

Wildberries в тестовом режиме запускает раздел "WB Услуги"

Wildberries в тестовом режиме запускает раздел "WB Услуги" - 30.09.2026, ПРАЙМ

Wildberries в тестовом режиме запускает раздел "WB Услуги"

Wildberries в тестовом режиме запускает раздел "WB Услуги" с объявлениями об услугах частных специалистов - например, для ремонта в квартире, рассказали в... | 30.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-30T10:43+0300

2026-09-30T10:43+0300

2026-09-30T10:43+0300

бизнес

wildberries

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Wildberries в тестовом режиме запускает раздел "WB Услуги" с объявлениями об услугах частных специалистов - например, для ремонта в квартире, рассказали в пресс-службе маркетплейса. "Wildberries (входит в группу РВБ) расширяет C2C-направление и запускает в тестовом режиме "WB Услуги" — раздел с объявлениями об услугах частных специалистов", - говорится в сообщении. Отмечается, что это уже доступно для части пользователей внутри сервиса "WB Ресейл" на сайте и в мобильном приложении маркетплейса, а в ближайшее время станет доступно всем пользователям в России. По их словам, теперь пользователи смогут находить специалистов для повседневных задач, а мастера — размещать предложения и привлекать новых клиентов. Так, в рамках тестирования будут представлены услуги в категории "Ремонт квартир и домов": 14 направлений, включая сантехнику, электрику, отделочные работы, услугу мастера на час, установку окон и дверей, кондиционеров и вентиляции, сборку мебели и ремонт под ключ. "Начинаем тестировать с одной категории, но видим гораздо более широкий сценарий — сделать поиск специалиста для самых разных жизненных сценариев привычной частью взаимодействия с Wildberries", — отметил продуктовый директор "WB Ресейла" Илья Загрядский. Для того чтобы воспользоваться новой услугой в мобильном приложении, необходимо обновить его до последней версии. После этого нужно зайти в сервис "WB Ресейл" и перейти в раздел "Услуги". "Объявления также можно найти через поиск по "ресейлу", выбрав соответствующий фильтр и нужную подкатегорию", - добавили в пресс-службе. Там подчеркнули, что в карточке объявления пользователь сможет посмотреть фотографии, ознакомиться с описанием работ, начальной стоимостью и профилем специалиста, а для обсуждения заказа можно перейти в чат. "На первом этапе сервис ориентирован на офлайн-услуги, а расчеты происходят напрямую между пользователем и специалистом за пределами платформы", - отметили в компании. Размещать предложения смогут как действующие продавцы "WB Ресейла", так и новые пользователи, получившие доступ к тестированию, заключили в компании.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, wildberries