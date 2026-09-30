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Готовая еда может стать основой ритейла, заявил глава X5

Готовая еда может стать основой ритейла, заявил глава X5 - 30.09.2026, ПРАЙМ

Готовая еда может стать основой ритейла, заявил глава X5

Готовая еда на горизонте пяти лет может стать основой ритейла ввиду меняющегося запроса покупателей, считает президент X5 Екатерина Лобачева на ежегодной... | 30.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-30T11:41+0300

2026-09-30T11:41+0300

2026-09-30T11:47+0300

технологии

россия

x5 retail group

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Готовая еда на горизонте пяти лет может стать основой ритейла ввиду меняющегося запроса покупателей, считает президент X5 Екатерина Лобачева на ежегодной конференции для партнеров X5 Dialog 2026. "Сейчас мы уже не можем не учитывать те тренды, которые хотят видеть наши молодые покупатели… И мы сейчас, самое главное, должны предугадать и увидеть то, что они захотят видеть на полке через 5 лет. Мы предполагаем - сейчас мы уже говорим о том, что категория готовой еды - это самый растущий тренд, - но, возможно, это уже перестанет быть просто категорией, а это станет основой ритейла", - сказала она. Лобачева отметила, что сейчас происходит большой поколенческий сдвиг - у молодежи другой запрос, нежели 10 лет назад.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, россия, x5 retail group