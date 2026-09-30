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Готовая еда может стать основой ритейла, заявил глава X5
Готовая еда может стать основой ритейла, заявил глава X5 - 30.09.2026, ПРАЙМ
Готовая еда может стать основой ритейла, заявил глава X5
Готовая еда на горизонте пяти лет может стать основой ритейла ввиду меняющегося запроса покупателей, считает президент X5 Екатерина Лобачева на ежегодной... | 30.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-30T11:41+0300
2026-09-30T11:41+0300
2026-09-30T11:47+0300
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Готовая еда на горизонте пяти лет может стать основой ритейла ввиду меняющегося запроса покупателей, считает президент X5 Екатерина Лобачева на ежегодной конференции для партнеров X5 Dialog 2026. "Сейчас мы уже не можем не учитывать те тренды, которые хотят видеть наши молодые покупатели… И мы сейчас, самое главное, должны предугадать и увидеть то, что они захотят видеть на полке через 5 лет. Мы предполагаем - сейчас мы уже говорим о том, что категория готовой еды - это самый растущий тренд, - но, возможно, это уже перестанет быть просто категорией, а это станет основой ритейла", - сказала она. Лобачева отметила, что сейчас происходит большой поколенческий сдвиг - у молодежи другой запрос, нежели 10 лет назад.
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технологии, россия, x5 retail group
Технологии, РОССИЯ, X5 Retail Group
Готовая еда может стать основой ритейла, заявил глава X5
Глава X5 Лобачева: готовая еда на горизонте пяти лет может стать основой ритейла
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Готовая еда на горизонте пяти лет может стать основой ритейла ввиду меняющегося запроса покупателей, считает президент X5 Екатерина Лобачева на ежегодной конференции для партнеров X5 Dialog 2026.
"Сейчас мы уже не можем не учитывать те тренды, которые хотят видеть наши молодые покупатели… И мы сейчас, самое главное, должны предугадать и увидеть то, что они захотят видеть на полке через 5 лет. Мы предполагаем - сейчас мы уже говорим о том, что категория готовой еды - это самый растущий тренд, - но, возможно, это уже перестанет быть просто категорией, а это станет основой ритейла", - сказала она.
Лобачева отметила, что сейчас происходит большой поколенческий сдвиг - у молодежи другой запрос, нежели 10 лет назад.