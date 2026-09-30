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Курс юаня на Московской бирже вырос до 12,37 рубля
Курс юаня на Московской бирже вырос до 12,37 рубля - 30.09.2026, ПРАЙМ
Курс юаня на Московской бирже вырос до 12,37 рубля
Рубль по итогам торговой сессии и в целом за сентябрь вырос по отношению к юаню, китайская валюта "закрыла торги" на отметке 12,37 рубля, следует из данных... | 30.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-30T19:11+0300
2026-09-30T19:11+0300
2026-09-30T19:11+0300
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Рубль по итогам торговой сессии и в целом за сентябрь вырос по отношению к юаню, китайская валюта "закрыла торги" на отметке 12,37 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов упал на 10 копеек и составил 12,37 рубля. Юань за сентябрь упал на 39 копеек, диапазон колебаний за месяц составил 12,32-13,01 рубля.
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рынок, юань, рубль, торги, валюта, мосбиржа
Рынок, юань, рубль, Торги, валюта, Мосбиржа
Курс юаня на Московской бирже вырос до 12,37 рубля
Курс юаня на Московской бирже снизился на 10 копеек и составил 12,37 рубля
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Рубль по итогам торговой сессии и в целом за сентябрь вырос по отношению к юаню, китайская валюта "закрыла торги" на отметке 12,37 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов упал на 10 копеек и составил 12,37 рубля.
Юань за сентябрь упал на 39 копеек, диапазон колебаний за месяц составил 12,32-13,01 рубля.