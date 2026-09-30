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МИД назвал заводы по производству оружия для ВСУ в Европе военными целями - 30.09.2026, ПРАЙМ
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МИД назвал заводы по производству оружия для ВСУ в Европе военными целями
МИД назвал заводы по производству оружия для ВСУ в Европе военными целями - 30.09.2026, ПРАЙМ
МИД назвал заводы по производству оружия для ВСУ в Европе военными целями
Заводы по производству оружия для Украины в европейских странах являются для России потенциальными военными целями, заявила официальный представитель МИД РФ... | 30.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-30T17:56+0300
2026-09-30T18:09+0300
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Заводы по производству оружия для Украины в европейских странах являются для России потенциальными военными целями, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Хочу снова напомнить, что заводы по производству оружия для Украины в европейских странах являются для России потенциальными военными целями", - сказала Захарова на брифинге. Дипломат подчеркнула, что не стоит считать, что вне украинской территории военные заводы, которые производят оружия для киевского режима, будут в безопасности. По словам Захаровой, страны Европы напрямую участвуют в конфликте на Украине, что отдаляет возможность урегулирования конфликта.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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россия, украина, запад, мария захарова, сергей лавров, мид рф, нато
РОССИЯ, УКРАИНА, ЗАПАД, Мария Захарова, Сергей Лавров, МИД РФ, НАТО
17:56 30.09.2026 (обновлено: 18:09 30.09.2026)
 
МИД назвал заводы по производству оружия для ВСУ в Европе военными целями

МИД назвал заводы по производству оружия для ВСУ в Европе потенциальными военными целями

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМИД РФ
МИД РФ - ПРАЙМ, 1920, 30.09.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Заводы по производству оружия для Украины в европейских странах являются для России потенциальными военными целями, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Хочу снова напомнить, что заводы по производству оружия для Украины в европейских странах являются для России потенциальными военными целями", - сказала Захарова на брифинге.
Дипломат подчеркнула, что не стоит считать, что вне украинской территории военные заводы, которые производят оружия для киевского режима, будут в безопасности.
По словам Захаровой, страны Европы напрямую участвуют в конфликте на Украине, что отдаляет возможность урегулирования конфликта.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
 
РОССИЯУКРАИНАЗАПАДМария ЗахароваСергей ЛавровМИД РФНАТО
 
 
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