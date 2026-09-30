https://1prime.ru/20260930/zakharova-873817006.html
МИД назвал заводы по производству оружия для ВСУ в Европе военными целями
МИД назвал заводы по производству оружия для ВСУ в Европе военными целями - 30.09.2026, ПРАЙМ
МИД назвал заводы по производству оружия для ВСУ в Европе военными целями
Заводы по производству оружия для Украины в европейских странах являются для России потенциальными военными целями, заявила официальный представитель МИД РФ... | 30.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-30T17:56+0300
2026-09-30T17:56+0300
2026-09-30T18:09+0300
россия
украина
запад
мария захарова
сергей лавров
мид рф
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/02/858119275_0:38:2614:1508_1920x0_80_0_0_f875a18eaad247e282c6d266ebbdbe98.jpg
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Заводы по производству оружия для Украины в европейских странах являются для России потенциальными военными целями, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Хочу снова напомнить, что заводы по производству оружия для Украины в европейских странах являются для России потенциальными военными целями", - сказала Захарова на брифинге. Дипломат подчеркнула, что не стоит считать, что вне украинской территории военные заводы, которые производят оружия для киевского режима, будут в безопасности. По словам Захаровой, страны Европы напрямую участвуют в конфликте на Украине, что отдаляет возможность урегулирования конфликта.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
украина
запад
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/02/858119275_277:0:2338:1546_1920x0_80_0_0_a3506fb15e2308cc1a2b277b07eb4f0b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, запад, мария захарова, сергей лавров, мид рф, нато
РОССИЯ, УКРАИНА, ЗАПАД, Мария Захарова, Сергей Лавров, МИД РФ, НАТО
МИД назвал заводы по производству оружия для ВСУ в Европе военными целями
МИД назвал заводы по производству оружия для ВСУ в Европе потенциальными военными целями
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Заводы по производству оружия для Украины в европейских странах являются для России потенциальными военными целями, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Хочу снова напомнить, что заводы по производству оружия для Украины в европейских странах являются для России потенциальными военными целями", - сказала Захарова на брифинге.
Дипломат подчеркнула, что не стоит считать, что вне украинской территории военные заводы, которые производят оружия для киевского режима, будут в безопасности.
По словам Захаровой, страны Европы напрямую участвуют в конфликте на Украине, что отдаляет возможность урегулирования конфликта.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.