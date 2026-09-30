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Средняя зарплата в России в июле выросла на 9,5% - 30.09.2026, ПРАЙМ
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Средняя зарплата в России в июле выросла на 9,5%
Средняя зарплата в России в июле выросла на 9,5% - 30.09.2026, ПРАЙМ
Средняя зарплата в России в июле выросла на 9,5%
Средняя зарплата в России в июле выросла на 9,5% в годовом выражении и составила почти 110 тысяч рублей, сообщил Росстат. | 30.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-30T19:16+0300
2026-09-30T19:28+0300
россия
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Средняя зарплата в России в июле выросла на 9,5% в годовом выражении и составила почти 110 тысяч рублей, сообщил Росстат. "Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в июле 2026 года составила 109 524 рубля и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличилась на 9,5%", - сказано в сообщении. Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включает премии. Она учитывает доходы всех сотрудников, в том числе и со сверхвысокими зарплатами. В январе-июле средние номинальные зарплаты в России выросли на 12,2% в годовом выражении, до 109,3 тысячи рублей. Средние зарплаты в России превышают 100 тысяч рублей восьмой месяц подряд.
https://1prime.ru/20260930/rosstat-873820558.html
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россия, росстат, зарплата
РОССИЯ, Росстат, зарплата
19:16 30.09.2026 (обновлено: 19:28 30.09.2026)
 
Средняя зарплата в России в июле выросла на 9,5%

Росстат: средняя зарплата в России в июле выросла на 9,5% до 110 тысяч рублей

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкБанкнота номиналом 5000 рублей
Банкнота номиналом 5000 рублей - ПРАЙМ, 1920, 30.09.2026
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Средняя зарплата в России в июле выросла на 9,5% в годовом выражении и составила почти 110 тысяч рублей, сообщил Росстат.
"Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в июле 2026 года составила 109 524 рубля и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличилась на 9,5%", - сказано в сообщении.
Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включает премии. Она учитывает доходы всех сотрудников, в том числе и со сверхвысокими зарплатами.
В январе-июле средние номинальные зарплаты в России выросли на 12,2% в годовом выражении, до 109,3 тысячи рублей.
Средние зарплаты в России превышают 100 тысяч рублей восьмой месяц подряд.
Банкноты номиналом 100, 200 и 500 рублей - ПРАЙМ, 1920, 30.09.2026
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