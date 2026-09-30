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Средняя зарплата в России в июле выросла на 9,5%

Средняя зарплата в России в июле выросла на 9,5% - 30.09.2026, ПРАЙМ

Средняя зарплата в России в июле выросла на 9,5%

Средняя зарплата в России в июле выросла на 9,5% в годовом выражении и составила почти 110 тысяч рублей, сообщил Росстат. | 30.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-30T19:16+0300

2026-09-30T19:16+0300

2026-09-30T19:28+0300

россия

росстат

зарплата

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Средняя зарплата в России в июле выросла на 9,5% в годовом выражении и составила почти 110 тысяч рублей, сообщил Росстат. "Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в июле 2026 года составила 109 524 рубля и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличилась на 9,5%", - сказано в сообщении. Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включает премии. Она учитывает доходы всех сотрудников, в том числе и со сверхвысокими зарплатами. В январе-июле средние номинальные зарплаты в России выросли на 12,2% в годовом выражении, до 109,3 тысячи рублей. Средние зарплаты в России превышают 100 тысяч рублей восьмой месяц подряд.

https://1prime.ru/20260930/rosstat-873820558.html

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россия, росстат, зарплата