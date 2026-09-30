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Налоговики выявляют "серые" доходы с аренды жилья: кто в центре внимания?

Налоговики выявляют "серые" доходы с аренды жилья: кто в центре внимания? - 30.09.2026, ПРАЙМ

Налоговики выявляют "серые" доходы с аренды жилья: кто в центре внимания?

Налоговые органы перешли к активной фазе выявления "серых" доходов физических лиц. В фокусе внимания оказались граждане, сдающие имущество в аренду без... | 30.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-30T02:02+0300

2026-09-30T02:02+0300

2026-09-30T02:02+0300

эксклюзив

недвижимость

аренда недвижимости

общество

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МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Налоговые органы перешли к активной фазе выявления "серых" доходов физических лиц. В фокусе внимания оказались граждане, сдающие имущество в аренду без декларирования получаемых доходов. Как рассказал агентству "Прайм" декан Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа Финансового университета при Правительстве РФ Вадим Засько, мы имеем дело не с разовой акцией, а с выработанной концептуальной стратегией обеления доходов граждан по всей России на длительную перспективу.По разным данным, почти 64 тысячи жителей Москвы уже легализовали свои доходы, а еще около 154 тысяч находятся в зоне повышенного интереса налоговиков. Современный уровень аналитики позволяет налоговым органам без особого труда формировать перечень лиц, владеющих коммерческой недвижимостью или несколькими объектами жилья."Логика проста: если собственник не проживает в квартире и не использует коммерческое помещение для собственных нужд, возникает вопрос — как это имущество приносит доход и почему он не задекларирован", - говорит Засько.Процедурно работа ведется через запросы и уведомления с просьбой пояснить, как используется недвижимость. Однако у налоговиков есть и более серьезный инструмент — выездная налоговая проверка, которая может проводиться не только в отношении компаний, но и физических лиц. В ее рамках они вправе истребовать документы, проверить движение по всем счетам и опросить свидетелей.Важно понимать: жалобы соседей или бывших супругов сами по себе не являются доказательством получения теневого дохода. Такие показания могут стать лишь ориентиром для налоговых органов. Основой доказательной базы всегда будут банковские сведения, договоры, анализ коммунальных платежей и переписка между собственником и арендатором.Эксперт рекомендуют арендодателям легализовать доходы заранее — оформив статус индивидуального предпринимателя или плательщика налога на профессиональный доход. Это позволит избежать штрафов и пени, а также не столкнуться с ситуацией, когда налоговая предъявит к уплате сумму сразу за три года — что в моменте может оказаться неподъемным обременением.Стоит четко понимать: речь идет не о разовой кампании и не только о Москве. И касается она не только арендных доходов.С расширением доступа налоговых органов к сведениям о движении денежных средств по личным счетам граждан деятельность по выявлению сокрытых доходов выйдет далеко за рамки аренды. "Поэтому легализация доходов — это не просто способ избежать текущих претензий, а необходимая мера финансовой гигиены на будущее", - подытоживает эксперт.

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эксклюзив, недвижимость, аренда недвижимости, общество