https://1prime.ru/20260930/zdravookhranenie-873826455.html

Правительство увеличило расходы на развитие здравоохранения

Правительство увеличило расходы на развитие здравоохранения - 30.09.2026, ПРАЙМ

Правительство увеличило расходы на развитие здравоохранения

Проект бюджета России в 2027 году предусматривает увеличение расходов на развитие здравоохранения, на эти цели заложено более семи триллионов рублей, сообщили в | 30.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-30T22:28+0300

2026-09-30T22:28+0300

2026-09-30T22:28+0300

финансы

госдума

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Проект бюджета России в 2027 году предусматривает увеличение расходов на развитие здравоохранения, на эти цели заложено более семи триллионов рублей, сообщили в пресс-службе правительства РФ. Правительство внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2027-2029 годы. "На развитие отрасли здравоохранения расходы по сравнению с 2026 годом увеличены. Только в 2027 году на эти цели будет направлено более семи триллионов рублей (1,8 триллиона рублей предусмотрено в федеральном бюджете и еще 5,2 триллиона рублей - по линии бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования)", - указано в сообщении кабмина.

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финансы, госдума