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После конфликта Зеленскому предстоит ответить за все решения, пишут СМИ

После конфликта Зеленскому предстоит ответить за все решения, пишут СМИ - 30.09.2026, ПРАЙМ

После конфликта Зеленскому предстоит ответить за все решения, пишут СМИ

После окончания конфликта украинскому руководству и лично Владимиру Зеленскому предстоит отвечать за решения, которые принимались от имени граждан на протяжении | 30.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-30T17:56+0300

2026-09-30T17:56+0300

2026-09-30T18:03+0300

общество

мировая экономика

украина

владимир зеленский

набу

ес

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. После окончания конфликта украинскому руководству и лично Владимиру Зеленскому предстоит отвечать за решения, которые принимались от имени граждан на протяжении всех этих лет, пишет ИноСМИ со ссылкой на Al Jazeera."Ответственность украинского руководства не закончится с завершением конфликта. После окончания боевых действий ему предстоит отвечать за решения, которые оно принимало от имени граждан на протяжении всех этих лет", — подчеркивает автор. Однако возможность общества привлечь власть к ответственности напрямую зависит от свободного доступа к информации и способности граждан контролировать государственные решения.Парламентские выборы 2023 года и президентские 2024 года были отложены из-за военного положения. Законодательство Украины запрещает голосование в таких условиях, а боевые действия, перемещение миллионов людей и большое число беженцев существенно усложняют организацию голосования и обеспечение безопасности избирателей. Однако это не снимает ответственности с президента. Чем дольше сохраняется чрезвычайная ситуация, тем важнее контроль общества за действиями властей, а не обещания будущей передачи власти.Если чиновника нельзя сменить на выборах, нужны независимые институты: парламент, суды и СМИ. Когда эти институты ослабевают, гражданам становится гораздо труднее контролировать руководство. В докладе Freedom House за 2026 год отмечается, что на государственных телеканалах представители правящей партии получают больше эфирного времени, чем оппозиция, а прозрачность работы парламента снизилась. Это дает властям преимущество перед политическими соперниками задолго до дня голосования. Важно различать сокрытие информации о военных объектах и ограничение возможности оппонентов обсуждать решения правительства: первое объяснимо, второе дает властям несправедливое преимущество.Показательным стал июль 2025 года, когда парламент принял, а Зеленский подписал закон, ограничивающий независимость НАБУ и САП. После протестов и давления европейских партнеров закон отменили — за новый проголосовал 331 депутат. Случай показал, что оппозиция может влиять на решения даже во время конфликта, но независимость антикоррупционных органов остается уязвимой.Похожие вопросы вызывает указ от 13 сентября 2026 года о десятилетних санкциях против Юлии Мендель, бывшего пресс-секретаря Зеленского, ставшей его критиком. Ее обвинили в распространении российской пропаганды, заморозили активы и запретили торговые операции. Мендель назвала решение неконституционным и политически мотивированным. Такие меры могут заставить замолчать и других: журналистов, бывших сотрудников, потенциальных критиков. Для подавления критики порой достаточно самого страха перед возможным наказанием.Европейские партнеры помогли во время антикоррупционного кризиса, связав независимость институтов с вступлением в ЕС. Но их приоритеты могут измениться, и в какой-то момент стабильность власти может оказаться для них важнее требований к реформам. Украине нужны гарантии, которые защищали бы надзорные органы даже при молчании союзников. Ответственность за действия власти разделена между парламентом, судами, СМИ и обществом. Если отложить ее до окончания конфликта, руководство само решит, когда и за что ему отвечать.

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общество , мировая экономика, украина, владимир зеленский, набу, ес