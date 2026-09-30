После конфликта Зеленскому предстоит ответить за все решения, пишут СМИ
Al Jazeera: пока идет конфликт, украинские власти сами решают, когда и за что отвечать
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. После окончания конфликта украинскому руководству и лично Владимиру Зеленскому предстоит отвечать за решения, которые принимались от имени граждан на протяжении всех этих лет, пишет ИноСМИ со ссылкой на Al Jazeera.
"Ответственность украинского руководства не закончится с завершением конфликта. После окончания боевых действий ему предстоит отвечать за решения, которые оно принимало от имени граждан на протяжении всех этих лет", — подчеркивает автор.
Однако возможность общества привлечь власть к ответственности напрямую зависит от свободного доступа к информации и способности граждан контролировать государственные решения.
Парламентские выборы 2023 года и президентские 2024 года были отложены из-за военного положения. Законодательство Украины запрещает голосование в таких условиях, а боевые действия, перемещение миллионов людей и большое число беженцев существенно усложняют организацию голосования и обеспечение безопасности избирателей. Однако это не снимает ответственности с президента. Чем дольше сохраняется чрезвычайная ситуация, тем важнее контроль общества за действиями властей, а не обещания будущей передачи власти.
Если чиновника нельзя сменить на выборах, нужны независимые институты: парламент, суды и СМИ. Когда эти институты ослабевают, гражданам становится гораздо труднее контролировать руководство. В докладе Freedom House за 2026 год отмечается, что на государственных телеканалах представители правящей партии получают больше эфирного времени, чем оппозиция, а прозрачность работы парламента снизилась. Это дает властям преимущество перед политическими соперниками задолго до дня голосования. Важно различать сокрытие информации о военных объектах и ограничение возможности оппонентов обсуждать решения правительства: первое объяснимо, второе дает властям несправедливое преимущество.
Показательным стал июль 2025 года, когда парламент принял, а Зеленский подписал закон, ограничивающий независимость НАБУ и САП. После протестов и давления европейских партнеров закон отменили — за новый проголосовал 331 депутат. Случай показал, что оппозиция может влиять на решения даже во время конфликта, но независимость антикоррупционных органов остается уязвимой.
Похожие вопросы вызывает указ от 13 сентября 2026 года о десятилетних санкциях против Юлии Мендель, бывшего пресс-секретаря Зеленского, ставшей его критиком. Ее обвинили в распространении российской пропаганды, заморозили активы и запретили торговые операции. Мендель назвала решение неконституционным и политически мотивированным. Такие меры могут заставить замолчать и других: журналистов, бывших сотрудников, потенциальных критиков. Для подавления критики порой достаточно самого страха перед возможным наказанием.
Европейские партнеры помогли во время антикоррупционного кризиса, связав независимость институтов с вступлением в ЕС. Но их приоритеты могут измениться, и в какой-то момент стабильность власти может оказаться для них важнее требований к реформам. Украине нужны гарантии, которые защищали бы надзорные органы даже при молчании союзников. Ответственность за действия власти разделена между парламентом, судами, СМИ и обществом. Если отложить ее до окончания конфликта, руководство само решит, когда и за что ему отвечать.