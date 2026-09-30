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На нацпроект "Продолжительная и активная жизнь" выделят 561 миллиард рублей
На нацпроект "Продолжительная и активная жизнь" выделят 561 миллиард рублей - 30.09.2026, ПРАЙМ
На нацпроект "Продолжительная и активная жизнь" выделят 561 миллиард рублей
Более 560 миллиардов рублей предусмотрено на реализацию нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь" в 2027-2029 годах, сообщили в пресс-службе правительства... | 30.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-30T22:42+0300
2026-09-30T22:42+0300
2026-09-30T22:42+0300
россия
финансы
михаил мишустин
госдума
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Более 560 миллиардов рублей предусмотрено на реализацию нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь" в 2027-2029 годах, сообщили в пресс-службе правительства РФ.
Правительство внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2027-2029 годы. Соответствующее распоряжение подписал премьер РФ Михаил Мишустин.
"На реализацию национального проекта "Продолжительная и активная жизнь" предусмотрен 561 миллиард рублей. Средства, в том числе, пойдут на мероприятия по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, программы лекарственного обеспечения", - говорится в сообщении кабмина.
Нацпроект "Продолжительная и активная жизнь" направлен на сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержку семьи. Его целью является увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году и до 81 года к 2036 году, в том числе опережающий рост показателей ожидаемой продолжительности здоровой жизни.
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россия, финансы, михаил мишустин, госдума
РОССИЯ, Финансы, Михаил Мишустин, Госдума
На нацпроект "Продолжительная и активная жизнь" выделят 561 миллиард рублей
На реализацию нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь" выделят 561 миллиард рублей
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Более 560 миллиардов рублей предусмотрено на реализацию нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь" в 2027-2029 годах, сообщили в пресс-службе правительства РФ.
Правительство внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2027-2029 годы. Соответствующее распоряжение подписал премьер РФ Михаил Мишустин.
"На реализацию национального проекта "Продолжительная и активная жизнь" предусмотрен 561 миллиард рублей. Средства, в том числе, пойдут на мероприятия по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, программы лекарственного обеспечения", - говорится в сообщении кабмина.
Нацпроект "Продолжительная и активная жизнь" направлен на сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержку семьи. Его целью является увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году и до 81 года к 2036 году, в том числе опережающий рост показателей ожидаемой продолжительности здоровой жизни.