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На нацпроект "Продолжительная и активная жизнь" выделят 561 миллиард рублей

На нацпроект "Продолжительная и активная жизнь" выделят 561 миллиард рублей - 30.09.2026, ПРАЙМ

На нацпроект "Продолжительная и активная жизнь" выделят 561 миллиард рублей

Более 560 миллиардов рублей предусмотрено на реализацию нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь" в 2027-2029 годах, сообщили в пресс-службе правительства... | 30.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-30T22:42+0300

2026-09-30T22:42+0300

2026-09-30T22:42+0300

россия

финансы

михаил мишустин

госдума

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Более 560 миллиардов рублей предусмотрено на реализацию нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь" в 2027-2029 годах, сообщили в пресс-службе правительства РФ. Правительство внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2027-2029 годы. Соответствующее распоряжение подписал премьер РФ Михаил Мишустин. "На реализацию национального проекта "Продолжительная и активная жизнь" предусмотрен 561 миллиард рублей. Средства, в том числе, пойдут на мероприятия по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, программы лекарственного обеспечения", - говорится в сообщении кабмина. Нацпроект "Продолжительная и активная жизнь" направлен на сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержку семьи. Его целью является увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году и до 81 года к 2036 году, в том числе опережающий рост показателей ожидаемой продолжительности здоровой жизни.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, финансы, михаил мишустин, госдума