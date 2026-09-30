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Золото растет в среду вечером, но месяц завершает в минусе - 30.09.2026, ПРАЙМ
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Золото растет в среду вечером, но месяц завершает в минусе
Золото растет в среду вечером, но месяц завершает в минусе - 30.09.2026, ПРАЙМ
Золото растет в среду вечером, но месяц завершает в минусе
Биржевая стоимость золота немного растет в среду вечером, при этом месяц драгоценный металл готовится завершить в минусе, следует из данных торгов. | 30.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-30T19:41+0300
2026-09-30T19:43+0300
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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Биржевая стоимость золота немного растет в среду вечером, при этом месяц драгоценный металл готовится завершить в минусе, следует из данных торгов. По состоянию на 19.18 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 9,5 доллара, или на 0,23% - до 4189,2 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дешевел на 0,95% - до 60,575 доллара за унцию. С начала сентября золото подешевело на 6,5%, серебро - на 9,5%. При этом с начала третьего квартала стоимость металлов выросла - на 3,7% и 1,2% соответственно. Кроме того, цена на палладий с начала месяца упала на 11%, с начала квартала - выросла на 1,3%. А стоимость платины опустилась почти на 4% с начала сентября и выросла на 10% за третий квартал. Инвесторы в среду оценивают американскую макростатистику. Согласно окончательным данным министерства торговли США, экономика страны в прошлом квартале выросла на 2,2% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), что оказалось гораздо выше предыдущих оценок (1,5%). При этом доходы населения США в августе увеличились слабее ожиданий - на 0,2% в месячном выражении, а расходы выросли на 0,9%, что оказалось чуть больше прогноза. Кроме того, как сообщила аналитическая компания Automatic Data Processing (ADP), число рабочих мест в частных компаниях США в сентябре выросло на 90 тысяч. Прогноз предполагал увеличение на 70 тысяч.
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рынок, торги, сша, comex
Рынок, Торги, США, Comex
19:41 30.09.2026 (обновлено: 19:43 30.09.2026)
 
Золото растет в среду вечером, но месяц завершает в минусе

Золото дорожает на фоне статистики США, но с начала сентября упало на 6,5%

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МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Биржевая стоимость золота немного растет в среду вечером, при этом месяц драгоценный металл готовится завершить в минусе, следует из данных торгов.
По состоянию на 19.18 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 9,5 доллара, или на 0,23% - до 4189,2 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дешевел на 0,95% - до 60,575 доллара за унцию.
С начала сентября золото подешевело на 6,5%, серебро - на 9,5%. При этом с начала третьего квартала стоимость металлов выросла - на 3,7% и 1,2% соответственно.
Кроме того, цена на палладий с начала месяца упала на 11%, с начала квартала - выросла на 1,3%. А стоимость платины опустилась почти на 4% с начала сентября и выросла на 10% за третий квартал.
Инвесторы в среду оценивают американскую макростатистику. Согласно окончательным данным министерства торговли США, экономика страны в прошлом квартале выросла на 2,2% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), что оказалось гораздо выше предыдущих оценок (1,5%).
При этом доходы населения США в августе увеличились слабее ожиданий - на 0,2% в месячном выражении, а расходы выросли на 0,9%, что оказалось чуть больше прогноза.
Кроме того, как сообщила аналитическая компания Automatic Data Processing (ADP), число рабочих мест в частных компаниях США в сентябре выросло на 90 тысяч. Прогноз предполагал увеличение на 70 тысяч.
 
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