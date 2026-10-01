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Мили и баллы при возврате билета: что сгорает, а что вернется

Мили и баллы при возврате билета: что сгорает, а что вернется - 01.10.2026, ПРАЙМ

Мили и баллы при возврате билета: что сгорает, а что вернется

Возврат билета бьет не только по кошельку, но и по бонусному счету: баллы за несостоявшуюся поездку не начислят, а мили, потраченные на премиальный билет,... | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T02:02+0300

2026-10-01T02:02+0300

2026-10-01T02:02+0300

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МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Возврат билета бьет не только по кошельку, но и по бонусному счету: баллы за несостоявшуюся поездку не начислят, а мили, потраченные на премиальный билет, возвращают не всегда и не везде бесплатно. Об этом агентству "Прайм" рассказал аналитик центра АПКАП Михаил Абасов.На железной дороге в дальнем следовании выбора у пассажира почти нет: по годовому отчету ФПК за 2025 год на компанию пришлось 85,5% перевозок российских железнодорожных перевозчиков в дальнем следовании. Поэтому и бонусная программа одна — "РЖД Бонус", с едиными для всех правилами.В авиации конкуренция пока есть, но рынок тоже концентрирован: по данным Росавиации, в 2025 году российские авиакомпании перевезли 108,85 миллиона человек (на 2,5% меньше, чем годом ранее), а группа "Аэрофлот" — 55,34 миллиона (на 0,1% больше), то есть больше половины. У "Аэрофлота", "России" и "Победы" общая программа "Аэрофлот Бонус". При этом правила некоторых авиакомпаний строже, чем у РЖД, отметил эксперт.По его словам, в "РЖД Бонус" баллы начисляют только за совершенную поездку, за сданный билет их не будет. Премиальный билет можно вернуть: если сдать его не позднее чем за восемь часов до отправления поезда, списанные баллы вернутся на счет полностью. Если позже — баллы пропадут, а деньги, доплаченные за белье и сервис, вернут по правилам перевозки. Баллы сгорают, если за 24 месяца на счет не пришло ни одного начисления за поездку, причем сданный билет этот срок не продлевает.В авиации правила различаются сильнее. В "Аэрофлот Бонус" все зависит от тарифа: по "Легкому" мили за премиальный билет не возвращают, по "Смарту" и "Стандарту" возвращают только сбор — 4000 рублей на рейсах по России или 50 евро на международных при списании до 60 тысяч миль, и 8000 рублей или 100 евро при большем объеме. По "Гибкому" и "Максимуму" мили возвращают без сбора.Отказаться от билета нужно не позднее чем за 40 минут до вылета, позже мили не вернут ни по одному тарифу, напомнил Абасов. Возврат на счет занимает до 30 календарных дней после оплаты сбора, а воспользоваться милями можно только в течение года с даты выдачи билета. За частично использованный билет по "Смарту" и "Стандарту" мили не возвращают. У "Победы" свои премиальные тарифы: по "Расширенному" мили возвращают и билет переоформляют без сбора, по "Классическому" — только со сбором, а переоформление стоит 4000 рублей или 50 евро.В S7 по базовому эконому мили вернут лишь при болезни пассажира или если рейс не состоялся по вине авиакомпании. По тарифам "Стандарт" при возврате до вылета вернут 80% миль и сборы, по "Плюс" — 100%. В Utair мили работают как скидка по курсу "1 миля — 1 рубль": билет возвращают по условиям тарифа, сбор удерживают из денежной части, а при ее нехватке — из миль. У "Уральских авиалиний" бонусы и рубли возвращаются каждые на свой счет по условиям тарифа. У Smartavia программы накопления миль нет — вместо нее платная подписка SmartUp, и ее стоимость при отказе от перелета не возвращают."Одни из самых жестких правил — у "Азимута": при добровольном возврате потраченные А-рубли просто аннулируются, их восстанавливают только при вынужденном возврате, по заявлению. В программе "Якутии" за возврат миль за неиспользованный премиальный билет берут 2000 рублей за каждый полетный сегмент, а при неявке на рейс не возвращают ни мили, ни сборы", — перечислил эксперт.Разные и сроки жизни миль. В Utair они аннулируются через три года после полета, за который начислены, а если полгода на счет ничего не приходит, авиакомпания вправе списывать по 100 миль в месяц. У S7 мили действуют в течение года полета и еще двух лет, но срок продлевается при хотя бы одном полете в последний год. У "Якутии" — два года с момента перелета. У "Уральских авиалиний" бонусы сгорают через год (у золотого уровня — через два), но за билеты, купленные с 13 февраля до конца 2026 года, срок продлен до двух и трех лет соответственно.Отдельного внимания требует сервисный сбор агрегатора, подчеркнул Абасов. В офертах OneTwoTrip и Туту прямо указано, что сбор за оформление билета не возвращается даже при вынужденном возврате, а за оформление возврата может взиматься еще один сбор. При добровольном отказе суды нередко соглашаются с посредником, так как услугу по оформлению он уже оказал. При вынужденном отказе шансов больше: порядок Минтранса, действующий с 1 сентября 2025 года, прямо относит сбор за оформление билета к суммам, возвращаемым при вынужденном отказе, и есть решения, где суды взыскивали сервисный сбор вместе со стоимостью билета. Но единой практики нет — многое зависит от того, чей это сбор и к кому предъявлен иск, отметил эксперт.Страховка, купленная вместе с авиабилетом, — отдельный договор со страховой компанией, поэтому перевозчик ее стоимость не возвращает. От добровольной страховки можно отказаться в течение 14 календарных дней после покупки, если не было страхового случая, и вернуть деньги у страховщика. Если страховка еще не начала действовать, вернут всю сумму. После 14 дней все зависит от договора: по Гражданскому кодексу при досрочном отказе премия не возвращается, если договор не предусматривает иное.Перед возвратом билета Абасов советует проверить три вещи: правила бонусной программы, условия страховки и оферту агрегатора. А при вынужденном отказе стоит требовать вернуть всю сумму, включая сборы. Важно также проверять условия, так как они могут меняться.

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бизнес, аэрофлот, ржд, utair