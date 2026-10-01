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Абхазия осваивает более 20 миллиардов рублей, выделенных Россией
Абхазия осваивает более 20 миллиардов рублей, выделенных Россией - 01.10.2026, ПРАЙМ
Абхазия осваивает более 20 миллиардов рублей, выделенных Россией
Абхазия осваивает более 20 миллиардов рублей, выделенных Россией в рамках соглашения о реализации программ льготного кредитования, заявил глава МИД республики... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T12:08+0300
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Абхазия осваивает более 20 миллиардов рублей, выделенных Россией в рамках соглашения о реализации программ льготного кредитования, заявил глава МИД республики Олег Барциц. "Сегодня реализуются новые продукты, в том числе в инвестиционной сфере. Это программы льготного кредитования, которые уже сегодня осваивают более чем 20 миллиардов рублей", - сказал Барциц в ходе переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Москве. Он отметил, что это серьезное подспорье для развития экономики республики. Кроме того, льготное кредитование позволяет включить двигатель национальной экономики и реализовать масштабные проекты в самых разных сферах, от аграрной до строительства, туризма и услуг. В апреле заместитель председателя правительства РФ Александр Новак на полях Международного экономического форума "Абхазия - инвестиции в будущее" подписал соглашения о реализации программ льготного кредитования инвестиционных проектов с премьером Абхазии Владимиром Делбой и премьер-министром Южной Осетии Дзамболатом Тадтаевым.
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Абхазия осваивает более 20 миллиардов рублей, выделенных Россией
Глава МИД Барциц: Абхазия осваивает более 20 миллиардов рублей, выделенных Россией
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Абхазия осваивает более 20 миллиардов рублей, выделенных Россией в рамках соглашения о реализации программ льготного кредитования, заявил глава МИД республики Олег Барциц.
"Сегодня реализуются новые продукты, в том числе в инвестиционной сфере. Это программы льготного кредитования, которые уже сегодня осваивают более чем 20 миллиардов рублей", - сказал Барциц в ходе переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Москве.
Он отметил, что это серьезное подспорье для развития экономики республики. Кроме того, льготное кредитование позволяет включить двигатель национальной экономики и реализовать масштабные проекты в самых разных сферах, от аграрной до строительства, туризма и услуг.
В апреле заместитель председателя правительства РФ Александр Новак на полях Международного экономического форума "Абхазия - инвестиции в будущее" подписал соглашения о реализации программ льготного кредитования инвестиционных проектов с премьером Абхазии Владимиром Делбой и премьер-министром Южной Осетии Дзамболатом Тадтаевым.