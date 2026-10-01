Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Абхазия осваивает более 20 миллиардов рублей, выделенных Россией - 01.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261001/abhazija-873844382.html
Абхазия осваивает более 20 миллиардов рублей, выделенных Россией
Абхазия осваивает более 20 миллиардов рублей, выделенных Россией - 01.10.2026, ПРАЙМ
Абхазия осваивает более 20 миллиардов рублей, выделенных Россией
Абхазия осваивает более 20 миллиардов рублей, выделенных Россией в рамках соглашения о реализации программ льготного кредитования, заявил глава МИД республики... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T12:08+0300
2026-10-01T13:12+0300
россия
финансы
абхазия
москва
южная осетия
сергей лавров
александр новак
мид
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873844382.jpg?1790849523
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Абхазия осваивает более 20 миллиардов рублей, выделенных Россией в рамках соглашения о реализации программ льготного кредитования, заявил глава МИД республики Олег Барциц. "Сегодня реализуются новые продукты, в том числе в инвестиционной сфере. Это программы льготного кредитования, которые уже сегодня осваивают более чем 20 миллиардов рублей", - сказал Барциц в ходе переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Москве. Он отметил, что это серьезное подспорье для развития экономики республики. Кроме того, льготное кредитование позволяет включить двигатель национальной экономики и реализовать масштабные проекты в самых разных сферах, от аграрной до строительства, туризма и услуг. В апреле заместитель председателя правительства РФ Александр Новак на полях Международного экономического форума "Абхазия - инвестиции в будущее" подписал соглашения о реализации программ льготного кредитования инвестиционных проектов с премьером Абхазии Владимиром Делбой и премьер-министром Южной Осетии Дзамболатом Тадтаевым.
абхазия
москва
южная осетия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, финансы, абхазия, москва, южная осетия, сергей лавров, александр новак, мид
РОССИЯ, Финансы, АБХАЗИЯ, МОСКВА, ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ, Сергей Лавров, Александр Новак, МИД
12:08 01.10.2026 (обновлено: 13:12 01.10.2026)
 
Абхазия осваивает более 20 миллиардов рублей, выделенных Россией

Глава МИД Барциц: Абхазия осваивает более 20 миллиардов рублей, выделенных Россией

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Абхазия осваивает более 20 миллиардов рублей, выделенных Россией в рамках соглашения о реализации программ льготного кредитования, заявил глава МИД республики Олег Барциц.
"Сегодня реализуются новые продукты, в том числе в инвестиционной сфере. Это программы льготного кредитования, которые уже сегодня осваивают более чем 20 миллиардов рублей", - сказал Барциц в ходе переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Москве.
Он отметил, что это серьезное подспорье для развития экономики республики. Кроме того, льготное кредитование позволяет включить двигатель национальной экономики и реализовать масштабные проекты в самых разных сферах, от аграрной до строительства, туризма и услуг.
В апреле заместитель председателя правительства РФ Александр Новак на полях Международного экономического форума "Абхазия - инвестиции в будущее" подписал соглашения о реализации программ льготного кредитования инвестиционных проектов с премьером Абхазии Владимиром Делбой и премьер-министром Южной Осетии Дзамболатом Тадтаевым.
 
РОССИЯФинансыАБХАЗИЯМОСКВАЮЖНАЯ ОСЕТИЯСергей ЛавровАлександр НовакМИД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала