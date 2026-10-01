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Первый с весны регулярный рейс "Аэрофлота" вылетел в Абу-Даби
Первый с весны регулярный рейс "Аэрофлота" вылетел в Абу-Даби - 01.10.2026, ПРАЙМ
Первый с весны регулярный рейс "Аэрофлота" вылетел в Абу-Даби
Первый с весеннего обострения конфликта на Ближнем Востоке регулярный рейс "Аэрофлота" в Абу-Даби вылетел из аэропорта "Шереметьево", следует из онлайн-табло... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T09:03+0300
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Первый с весеннего обострения конфликта на Ближнем Востоке регулярный рейс "Аэрофлота" в Абу-Даби вылетел из аэропорта "Шереметьево", следует из онлайн-табло воздушной гавани.
Рейс SU 530 в Абу-Даби отправился в 07.59, свидетельствуют данные онлайн-табло.
Авиакомпания ранее сообщала, что летать между Москвой и Абу-Даби будут узкофюзеляжные лайнеры Boeing 737-800 в двухклассной компоновке: бизнес и эконом.
Российские авиавласти в начале марта ввели ограничения на полеты в страны Ближнего Востока на фоне эскалации конфликта в регионе, их действие неоднократно продлевалось.
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бизнес, абу-даби, ближний восток, москва, аэрофлот, аэропорт шереметьево
Бизнес, Абу-Даби, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, МОСКВА, Аэрофлот, аэропорт Шереметьево
Первый с весны регулярный рейс "Аэрофлота" вылетел в Абу-Даби
Первый с весны регулярный рейс "Аэрофлота" в Абу-Даби вылетел из Шереметьево
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Первый с весеннего обострения конфликта на Ближнем Востоке регулярный рейс "Аэрофлота" в Абу-Даби вылетел из аэропорта "Шереметьево", следует из онлайн-табло воздушной гавани.
Рейс SU 530 в Абу-Даби отправился в 07.59, свидетельствуют данные онлайн-табло.
Авиакомпания ранее сообщала, что летать между Москвой и Абу-Даби будут узкофюзеляжные лайнеры Boeing 737-800 в двухклассной компоновке: бизнес и эконом.
Российские авиавласти в начале марта ввели ограничения на полеты в страны Ближнего Востока на фоне эскалации конфликта в регионе, их действие неоднократно продлевалось.