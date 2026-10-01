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Первый с весны регулярный рейс "Аэрофлота" вылетел в Абу-Даби

Первый с весны регулярный рейс "Аэрофлота" вылетел в Абу-Даби - 01.10.2026, ПРАЙМ

Первый с весны регулярный рейс "Аэрофлота" вылетел в Абу-Даби

Первый с весеннего обострения конфликта на Ближнем Востоке регулярный рейс "Аэрофлота" в Абу-Даби вылетел из аэропорта "Шереметьево", следует из онлайн-табло... | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T09:03+0300

2026-10-01T09:03+0300

2026-10-01T09:03+0300

бизнес

абу-даби

ближний восток

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аэрофлот

аэропорт шереметьево

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Первый с весеннего обострения конфликта на Ближнем Востоке регулярный рейс "Аэрофлота" в Абу-Даби вылетел из аэропорта "Шереметьево", следует из онлайн-табло воздушной гавани. Рейс SU 530 в Абу-Даби отправился в 07.59, свидетельствуют данные онлайн-табло. Авиакомпания ранее сообщала, что летать между Москвой и Абу-Даби будут узкофюзеляжные лайнеры Boeing 737-800 в двухклассной компоновке: бизнес и эконом. Российские авиавласти в начале марта ввели ограничения на полеты в страны Ближнего Востока на фоне эскалации конфликта в регионе, их действие неоднократно продлевалось.

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бизнес, абу-даби, ближний восток, москва, аэрофлот, аэропорт шереметьево