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Аэропорт "Пулково" работает в штатном режиме
Аэропорт "Пулково" работает в штатном режиме - 01.10.2026, ПРАЙМ
Аэропорт "Пулково" работает в штатном режиме
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 окт – РИА Новости. Петербургский аэропорт "Пулково" работает в штатном режиме на фоне сильного тумана, ограничений на прием и выпуск воздушных... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T11:29+0300
2026-10-01T11:29+0300
2026-10-01T11:29+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 окт – РИА Новости. Петербургский аэропорт "Пулково" работает в штатном режиме на фоне сильного тумана, ограничений на прием и выпуск воздушных судов нет.
"Пулково" работает в штатном режиме. Ограничений на прием и выпуск воздушных судов нет", - сообщила компания "Воздушные ворота Северной столицы" - оператор аэропорта.
Ранее в четверг сообщалось, что в некоторых районах Петербурга наблюдается густой туман. Канал "Оповещение населения Санкт-Петербурга" на платформе "Макс" в среду вечером предупредил жителей города о возможном тумане с видимостью 500 метров и менее.
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Бизнес, Петербург, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, аэропорт Пулково
Аэропорт "Пулково" работает в штатном режиме
Аэропорт "Пулково" работает в штатном режиме на фоне сильного тумана
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 окт – РИА Новости. Петербургский аэропорт "Пулково" работает в штатном режиме на фоне сильного тумана, ограничений на прием и выпуск воздушных судов нет.
"Пулково" работает в штатном режиме. Ограничений на прием и выпуск воздушных судов нет", - сообщила компания "Воздушные ворота Северной столицы" - оператор аэропорта.
Ранее в четверг сообщалось, что в некоторых районах Петербурга наблюдается густой туман. Канал "Оповещение населения Санкт-Петербурга" на платформе "Макс" в среду вечером предупредил жителей города о возможном тумане с видимостью 500 метров и менее.