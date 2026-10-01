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Аэропорт "Пулково" работает в штатном режиме

Аэропорт "Пулково" работает в штатном режиме - 01.10.2026, ПРАЙМ

Аэропорт "Пулково" работает в штатном режиме

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 окт – РИА Новости. Петербургский аэропорт "Пулково" работает в штатном режиме на фоне сильного тумана, ограничений на прием и выпуск воздушных... | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T11:29+0300

2026-10-01T11:29+0300

2026-10-01T11:29+0300

бизнес

петербург

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аэропорт пулково

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 окт – РИА Новости. Петербургский аэропорт "Пулково" работает в штатном режиме на фоне сильного тумана, ограничений на прием и выпуск воздушных судов нет. "Пулково" работает в штатном режиме. Ограничений на прием и выпуск воздушных судов нет", - сообщила компания "Воздушные ворота Северной столицы" - оператор аэропорта. Ранее в четверг сообщалось, что в некоторых районах Петербурга наблюдается густой туман. Канал "Оповещение населения Санкт-Петербурга" на платформе "Макс" в среду вечером предупредил жителей города о возможном тумане с видимостью 500 метров и менее.

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