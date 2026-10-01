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Аэропорт Сухума со дня открытия принял около 200 тысяч человек

Аэропорт Сухума со дня открытия принял около 200 тысяч человек - 01.10.2026, ПРАЙМ

Аэропорт Сухума со дня открытия принял около 200 тысяч человек

Пассажиропоток аэропорта Сухума со дня его открытия в мае 2025 года составил около 200 тысяч человек, заявил глава МИД Абхазии Олег Барциц. | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T11:45+0300

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Пассажиропоток аэропорта Сухума со дня его открытия в мае 2025 года составил около 200 тысяч человек, заявил глава МИД Абхазии Олег Барциц. В четверг абхазский министр встретился в Москве с главой МИД России Сергеем Лавровым. "За полтора года наша воздушная гавань пропустила через свои ворота уже около 200 тысяч человек", - сказал Барциц на переговорах со своим российским коллегой. По словам Барцица, это серьезная прибавка к экономической стабилизации и развитию Абхазии. Сухумский аэропорт находится в 18 километрах от абхазской столицы, недалеко от села Дранда Гулрыпшского района. Воздушную гавань построили в 1960-е годы, до своего закрытия в 1993 году - во время грузино-абхазской войны - она могла принимать в высокий сезон до 5 тысяч пассажиров в сутки. Руководство Абхазии не раз планировало восстановить аэропорт и начать полеты. В октябре 2023 года правительство республики заключило соглашение с российской компанией "Инфраструктурное развитие" о реконструкции объекта. Первого мая 2025 года компания "ЮВТ аэро" выполнила рейс Москва ("Внуково") - Сухум. Тем самым после 30-летнего перерыва было восстановлено прямое регулярное авиасообщение между Россией и Абхазией.

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