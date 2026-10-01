https://1prime.ru/20261001/aeroport-873842125.html
Аэропорт Сухума со дня открытия принял около 200 тысяч человек
Аэропорт Сухума со дня открытия принял около 200 тысяч человек - 01.10.2026, ПРАЙМ
Аэропорт Сухума со дня открытия принял около 200 тысяч человек
Пассажиропоток аэропорта Сухума со дня его открытия в мае 2025 года составил около 200 тысяч человек, заявил глава МИД Абхазии Олег Барциц. | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T11:45+0300
2026-10-01T11:45+0300
2026-10-01T11:45+0300
бизнес
россия
абхазия
сухум
москва
сергей лавров
мид
мид рф
аэропорт внуково
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873842125.jpg?1790844351
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Пассажиропоток аэропорта Сухума со дня его открытия в мае 2025 года составил около 200 тысяч человек, заявил глава МИД Абхазии Олег Барциц.
В четверг абхазский министр встретился в Москве с главой МИД России Сергеем Лавровым.
"За полтора года наша воздушная гавань пропустила через свои ворота уже около 200 тысяч человек", - сказал Барциц на переговорах со своим российским коллегой.
По словам Барцица, это серьезная прибавка к экономической стабилизации и развитию Абхазии.
Сухумский аэропорт находится в 18 километрах от абхазской столицы, недалеко от села Дранда Гулрыпшского района. Воздушную гавань построили в 1960-е годы, до своего закрытия в 1993 году - во время грузино-абхазской войны - она могла принимать в высокий сезон до 5 тысяч пассажиров в сутки.
Руководство Абхазии не раз планировало восстановить аэропорт и начать полеты. В октябре 2023 года правительство республики заключило соглашение с российской компанией "Инфраструктурное развитие" о реконструкции объекта. Первого мая 2025 года компания "ЮВТ аэро" выполнила рейс Москва ("Внуково") - Сухум. Тем самым после 30-летнего перерыва было восстановлено прямое регулярное авиасообщение между Россией и Абхазией.
абхазия
сухум
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, абхазия, сухум, москва, сергей лавров, мид, мид рф, аэропорт внуково
Бизнес, РОССИЯ, АБХАЗИЯ, Сухум, МОСКВА, Сергей Лавров, МИД, МИД РФ, аэропорт Внуково
Аэропорт Сухума со дня открытия принял около 200 тысяч человек
Глава МИД Абхазии Барциц: аэропорт Сухума со дня открытия принял около 200 тысяч человек
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Пассажиропоток аэропорта Сухума со дня его открытия в мае 2025 года составил около 200 тысяч человек, заявил глава МИД Абхазии Олег Барциц.
В четверг абхазский министр встретился в Москве с главой МИД России Сергеем Лавровым.
"За полтора года наша воздушная гавань пропустила через свои ворота уже около 200 тысяч человек", - сказал Барциц на переговорах со своим российским коллегой.
По словам Барцица, это серьезная прибавка к экономической стабилизации и развитию Абхазии.
Сухумский аэропорт находится в 18 километрах от абхазской столицы, недалеко от села Дранда Гулрыпшского района. Воздушную гавань построили в 1960-е годы, до своего закрытия в 1993 году - во время грузино-абхазской войны - она могла принимать в высокий сезон до 5 тысяч пассажиров в сутки.
Руководство Абхазии не раз планировало восстановить аэропорт и начать полеты. В октябре 2023 года правительство республики заключило соглашение с российской компанией "Инфраструктурное развитие" о реконструкции объекта. Первого мая 2025 года компания "ЮВТ аэро" выполнила рейс Москва ("Внуково") - Сухум. Тем самым после 30-летнего перерыва было восстановлено прямое регулярное авиасообщение между Россией и Абхазией.