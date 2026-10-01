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"Дом.РФ" секьюритизировал ипотечные активы банка "Дом.РФ" - 01.10.2026, ПРАЙМ
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"Дом.РФ" секьюритизировал ипотечные активы банка "Дом.РФ"
"Дом.РФ" секьюритизировал ипотечные активы банка "Дом.РФ" - 01.10.2026, ПРАЙМ
"Дом.РФ" секьюритизировал ипотечные активы банка "Дом.РФ"
Компания "Дом.РФ" секьюритизировала ипотечные активы банка "Дом.РФ" в объеме 30 миллиардов рублей, сообщила пресс-служба компании. | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T16:02+0300
2026-10-01T16:02+0300
финансы
банки
россия
дом.рф
мосбиржа
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873862055.jpg?1790859766
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Компания "Дом.РФ" секьюритизировала ипотечные активы банка "Дом.РФ" в объеме 30 миллиардов рублей, сообщила пресс-служба компании. "Ипотечное покрытие выпуска на 91% сформировано из электронных закладных и включает более 6,5 тысячи кредитов, выданных на покупку 320,2 тысячи квадратных метров жилья по льготным ипотечным программам", - говорится в сообщении. Как указывается в нем, эмитентом ипотечных облигаций выступил "Ипотечный агент Дом.РФ". По бумагам установлена плавающая ставка купона с привязкой к ключевой ставке (КС + 0,67%). Бумаги обеспечены поручительством ПАО "Дом.РФ" и включены в котировальный список первого уровня Мосбиржи. Это 20-й выпуск ИЦБ "Дом.РФ", обеспеченных кредитами банка "Дом.РФ". Общий размещенный объем таких выпусков составил более 337 миллиардов рублей. Доля секьюритизированного через ИЦБ "Дом.РФ" ипотечного портфеля банка достигла 28%, добавляется в сообщении.
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40
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финансы, банки, россия, дом.рф, мосбиржа
Финансы, Банки, РОССИЯ, Дом.РФ, Мосбиржа
16:02 01.10.2026
 
"Дом.РФ" секьюритизировал ипотечные активы банка "Дом.РФ"

"Дом.РФ" секьюритизировал ипотечный портфель банка "Дом.РФ" на 30 млрд рублей

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Компания "Дом.РФ" секьюритизировала ипотечные активы банка "Дом.РФ" в объеме 30 миллиардов рублей, сообщила пресс-служба компании.
"Ипотечное покрытие выпуска на 91% сформировано из электронных закладных и включает более 6,5 тысячи кредитов, выданных на покупку 320,2 тысячи квадратных метров жилья по льготным ипотечным программам", - говорится в сообщении.
Как указывается в нем, эмитентом ипотечных облигаций выступил "Ипотечный агент Дом.РФ". По бумагам установлена плавающая ставка купона с привязкой к ключевой ставке (КС + 0,67%). Бумаги обеспечены поручительством ПАО "Дом.РФ" и включены в котировальный список первого уровня Мосбиржи.
Это 20-й выпуск ИЦБ "Дом.РФ", обеспеченных кредитами банка "Дом.РФ". Общий размещенный объем таких выпусков составил более 337 миллиардов рублей. Доля секьюритизированного через ИЦБ "Дом.РФ" ипотечного портфеля банка достигла 28%, добавляется в сообщении.
 
ФинансыБанкиРОССИЯДом.РФМосбиржа
 
 
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