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"Дом.РФ" секьюритизировал ипотечные активы банка "Дом.РФ"

"Дом.РФ" секьюритизировал ипотечные активы банка "Дом.РФ" - 01.10.2026, ПРАЙМ

"Дом.РФ" секьюритизировал ипотечные активы банка "Дом.РФ"

Компания "Дом.РФ" секьюритизировала ипотечные активы банка "Дом.РФ" в объеме 30 миллиардов рублей, сообщила пресс-служба компании. | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T16:02+0300

2026-10-01T16:02+0300

2026-10-01T16:02+0300

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Компания "Дом.РФ" секьюритизировала ипотечные активы банка "Дом.РФ" в объеме 30 миллиардов рублей, сообщила пресс-служба компании. "Ипотечное покрытие выпуска на 91% сформировано из электронных закладных и включает более 6,5 тысячи кредитов, выданных на покупку 320,2 тысячи квадратных метров жилья по льготным ипотечным программам", - говорится в сообщении. Как указывается в нем, эмитентом ипотечных облигаций выступил "Ипотечный агент Дом.РФ". По бумагам установлена плавающая ставка купона с привязкой к ключевой ставке (КС + 0,67%). Бумаги обеспечены поручительством ПАО "Дом.РФ" и включены в котировальный список первого уровня Мосбиржи. Это 20-й выпуск ИЦБ "Дом.РФ", обеспеченных кредитами банка "Дом.РФ". Общий размещенный объем таких выпусков составил более 337 миллиардов рублей. Доля секьюритизированного через ИЦБ "Дом.РФ" ипотечного портфеля банка достигла 28%, добавляется в сообщении.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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финансы, банки, россия, дом.рф, мосбиржа