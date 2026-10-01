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Путин назвал отъем активов российских компаний в Европе грубым

Путин назвал отъем активов российских компаний в Европе грубым - 01.10.2026, ПРАЙМ

Путин назвал отъем активов российских компаний в Европе грубым

Активы "Газпрома", "Роснефти" в ряде европейских стран забрали грубо, нарушая все мыслимые и немыслимые правила, то же самое сейчас происходит и с "Лукойлом",... | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T20:44+0300

2026-10-01T20:44+0300

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Активы "Газпрома", "Роснефти" в ряде европейских стран забрали грубо, нарушая все мыслимые и немыслимые правила, то же самое сейчас происходит и с "Лукойлом", заявил президент России Владимир Путин."В некоторых европейских странах просто грубо, я хочу это подчеркнуть, грубо, нарушая все мыслимые и немыслимые правила, взяли, отторгали у нас огромные предприятия... У "Газпрома" забрали, у "Роснефти" забрали. Вот смотрите, что с "Лукойлом" происходит", - сказал Путин на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".Президент подчеркнул, что Россия "ничего ни у кого не забирает, не крадет и не национализирует", тогда как Запад заблокировал золотовалютные резервы Центрального банка и раздает доходы от их использования. Постановка отдельных предприятий под внешнее управление связана именно с подготовкой условий для зеркального ответа в случае национализации или грабежа российских компаний, добавил Путин.Германия в 2022 году национализировала бывшую "дочку" "Газпрома" Gazprom Germania (ныне SEFE) и взяла под доверительное управление активы "Роснефти" в стране - Rosneft Deutschland с долями в трех немецких НПЗ, в феврале 2026 года Берлин установил над ними бессрочное внешнее управление."Лукойл" после внесения в санкционный список США в октябре 2025 года объявил о продаже международных активов, включая НПЗ в Болгарии, Румынии и Нидерландах - его болгарские активы при этом перешли под внешнее управление.Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай."Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.

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россия, газ, запад, владимир путин, валдай, газпром, роснефть