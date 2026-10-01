https://1prime.ru/20261001/aktsionery-873872628.html
Акционеры "Газпром нефти" одобрили выплату дивидендов
Акционеры "Газпром нефти" одобрили выплату дивидендов - 01.10.2026, ПРАЙМ
Акционеры "Газпром нефти" одобрили выплату дивидендов
Акционеры "Газпром нефти" одобрили выплату дивидендов по результатам первого полугодия 2026 года в размере 42,51 рубля на акцию, говорится в сообщении компании. | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T18:57+0300
2026-10-01T18:57+0300
2026-10-01T19:06+0300
газпром
газпром нефть
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Акционеры "Газпром нефти" одобрили выплату дивидендов по результатам первого полугодия 2026 года в размере 42,51 рубля на акцию, говорится в сообщении компании. "Выплатить дивиденды по результатам деятельности ПАО "Газпром нефть" за первое полугодие 2026 года в денежной форме в размере 42,51 рубля на одну обыкновенную акцию", - сказано в сообщении. Реестр акционеров для получения дивидендов закроется 13 октября. "Газпром нефть" обычно платит дивиденды дважды в год. За весь 2025 год компания выплатила 45,41 рубля на обыкновенную акцию - 28,11 рубля финальных дивидендов и 17,30 рубля за первое полугодие. Уставный капитал компании состоит из 4,741 миллиарда обыкновенных акций номиналом 0,0016 рубля. Согласно дивидендной политике "Газпром нефти", целевой уровень дивидендных выплат компании составляет не менее 50% чистой прибыли по МСФО. По итогам первого полугодия показатель вырос в 1,7 раза в годовом выражении, до 286,1 миллиарда рублей. Таким образом, компания направит на дивиденды порядка 201,5 миллиарда рублей, или 70% прибыли. "Газпром нефть" - вертикально интегрированная нефтяная компания, по объему добычи и переработки нефти входит в топ крупнейших в России. В структуру компании входят более 70 нефтедобывающих, нефтеперерабатывающих и сбытовых предприятий. Основной акционер "Газпром нефти" - "Газпром", ему принадлежит 95,68% акций. Остальной пакет (4,32%) распределен между миноритариями - физическими и юридическими лицами.
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газпром, газпром нефть
Акционеры "Газпром нефти" одобрили выплату дивидендов
Акционеры "Газпром нефти" одобрили дивиденды за первое полугодие в 42,51 рубля на акцию
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Акционеры "Газпром нефти" одобрили выплату дивидендов по результатам первого полугодия 2026 года в размере 42,51 рубля на акцию, говорится в сообщении компании.
"Выплатить дивиденды по результатам деятельности ПАО "Газпром нефть" за первое полугодие 2026 года в денежной форме в размере 42,51 рубля на одну обыкновенную акцию", - сказано в сообщении.
Реестр акционеров для получения дивидендов закроется 13 октября.
"Газпром нефть" обычно платит дивиденды дважды в год. За весь 2025 год компания выплатила 45,41 рубля на обыкновенную акцию - 28,11 рубля финальных дивидендов и 17,30 рубля за первое полугодие.
Уставный капитал компании состоит из 4,741 миллиарда обыкновенных акций номиналом 0,0016 рубля. Согласно дивидендной политике "Газпром нефти", целевой уровень дивидендных выплат компании составляет не менее 50% чистой прибыли по МСФО. По итогам первого полугодия показатель вырос в 1,7 раза в годовом выражении, до 286,1 миллиарда рублей. Таким образом, компания направит на дивиденды порядка 201,5 миллиарда рублей, или 70% прибыли.
"Газпром нефть" - вертикально интегрированная нефтяная компания, по объему добычи и переработки нефти входит в топ крупнейших в России. В структуру компании входят более 70 нефтедобывающих, нефтеперерабатывающих и сбытовых предприятий. Основной акционер "Газпром нефти" - "Газпром", ему принадлежит 95,68% акций. Остальной пакет (4,32%) распределен между миноритариями - физическими и юридическими лицами.