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Акционеры "Газпром нефти" одобрили выплату дивидендов

Акционеры "Газпром нефти" одобрили выплату дивидендов - 01.10.2026, ПРАЙМ

Акционеры "Газпром нефти" одобрили выплату дивидендов

Акционеры "Газпром нефти" одобрили выплату дивидендов по результатам первого полугодия 2026 года в размере 42,51 рубля на акцию, говорится в сообщении компании. | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T18:57+0300

2026-10-01T18:57+0300

2026-10-01T19:06+0300

газпром

газпром нефть

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Акционеры "Газпром нефти" одобрили выплату дивидендов по результатам первого полугодия 2026 года в размере 42,51 рубля на акцию, говорится в сообщении компании. "Выплатить дивиденды по результатам деятельности ПАО "Газпром нефть" за первое полугодие 2026 года в денежной форме в размере 42,51 рубля на одну обыкновенную акцию", - сказано в сообщении. Реестр акционеров для получения дивидендов закроется 13 октября. "Газпром нефть" обычно платит дивиденды дважды в год. За весь 2025 год компания выплатила 45,41 рубля на обыкновенную акцию - 28,11 рубля финальных дивидендов и 17,30 рубля за первое полугодие. Уставный капитал компании состоит из 4,741 миллиарда обыкновенных акций номиналом 0,0016 рубля. Согласно дивидендной политике "Газпром нефти", целевой уровень дивидендных выплат компании составляет не менее 50% чистой прибыли по МСФО. По итогам первого полугодия показатель вырос в 1,7 раза в годовом выражении, до 286,1 миллиарда рублей. Таким образом, компания направит на дивиденды порядка 201,5 миллиарда рублей, или 70% прибыли. "Газпром нефть" - вертикально интегрированная нефтяная компания, по объему добычи и переработки нефти входит в топ крупнейших в России. В структуру компании входят более 70 нефтедобывающих, нефтеперерабатывающих и сбытовых предприятий. Основной акционер "Газпром нефти" - "Газпром", ему принадлежит 95,68% акций. Остальной пакет (4,32%) распределен между миноритариями - физическими и юридическими лицами.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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