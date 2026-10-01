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Эксперты Flydubai осматривают поврежденный в Саудовской Аравии самолет

Эксперты Flydubai осматривают поврежденный в Саудовской Аравии самолет - 01.10.2026, ПРАЙМ

Эксперты Flydubai осматривают поврежденный в Саудовской Аравии самолет

Эксперты эмиратской авиакомпании Flydubai оценивают в аэропорту саудовского Табука состояние поврежденного в ходе экстренной посадки лайнера компании, передает... | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T12:51+0300

2026-10-01T12:51+0300

2026-10-01T12:51+0300

бизнес

дубай

тель-авив

саудовская аравия

flydubai

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СТАМБУЛ, 1 окт - ПРАЙМ. Эксперты эмиратской авиакомпании Flydubai оценивают в аэропорту саудовского Табука состояние поврежденного в ходе экстренной посадки лайнера компании, передает телеканал Al-Hadath. В среду самолет flydubai, следовавший из Дубая в Тель-Авив, подал сигнал о чрезвычайной ситуации и через какое-то время экстренно приземлился в Саудовской Аравии. В авиакомпании позднее подтвердили, что между пилотами произошла драка во время полета. Позже в СМИ появилась информация, что один из пилотов ранил второго ножом и пытался разбить самолет. Эту информацию подтвердили РИА Новости пассажиры, летевшие тем рейсом. "Команда специалистов Flydubai прибыла в четверг в аэропорт Табука для осмотра поврежденного самолета", - передает канал. Фото с поврежденным, вероятнее всего, из-за резкого снижения самолетом FlyDubai ранее опубликовали израильские СМИ, эксперты считают, что внешнее воздействие на лайнер исключено. Заметны повреждения руля направления на киле самолета - за счет него самолет может менять направление. Согласно фотографиям, часть руля направления отсутствует. Самолет авиакомпании FlyDubai, подавший сигнал бедствия в ходе рейса Дубай - Тель-Авив, в какой-то момент потерял более 4 тысяч метров высоты всего за 29 секунд, снизившись с 9,4 тысячи метров до 5,1 тысячи, сообщал сервис Flightradar24.

дубай

тель-авив

саудовская аравия

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бизнес, дубай, тель-авив, саудовская аравия, flydubai