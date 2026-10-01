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Патрушев призвал внедрить в Арктике караванную модель с атомными ледоколами

Патрушев призвал внедрить в Арктике караванную модель с атомными ледоколами - 01.10.2026, ПРАЙМ

Патрушев призвал внедрить в Арктике караванную модель с атомными ледоколами

Караванную модель проводок судов с помощью атомных ледоколов надо безотлагательно внедрить в Арктике, чтобы обеспечить круглогодичную навигацию по... | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T14:21+0300

2026-10-01T14:21+0300

2026-10-01T14:27+0300

россия

арктика

николай патрушев

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СВЕТЛОГОРСК (Калининградская область), 1 окт - ПРАЙМ. Караванную модель проводок судов с помощью атомных ледоколов надо безотлагательно внедрить в Арктике, чтобы обеспечить круглогодичную навигацию по Трансарктическому транспортному коридору, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев. Патрушев выступил на заседании Совета по защите национальных интересов в Арктике и развитию национальных и международных морских транспортных маршрутов. Обсуждались дополнительные меры по обеспечению круглогодичного функционирования Трансарктического транспортного коридора и международному сотрудничеству в интересах его развития. "Особое внимание хочу обратить на вопрос использования атомных ледоколов для обеспечения круглогодичного функционирования Трансарктического транспортного коридора", - сказал Патрушев. Разработанный в настоящее время паспорт финансово-экономической модели Трансарктического коридора предполагает закрепление ледоколов за отдельными арктическими проектами, отметил он. "Такой подход, по мнению большинства грузоперевозчиокв, увеличивает транспортные расходы, не позволяет рационально эксплуатировать имеющиеся ледокольные мощности, и в перспективе будет сдерживать социально-экономическое развитие Арктической зоны", - сказал помощник президента. Есть и другие мнения, которые в этом плане надо учитывать, добавил Патрушев. "В целях обеспечения круглогодичной навигации по Трансарктическому транспортному коридору необходимо уже сегодня внедрять караванную модель ледокольного обеспечения, и не откладывать это на неопределенный период", - подчеркнул Патрушев. Целесообразность караванного обеспечения проводок судов высказывается большинством специалистов, добавил Патрушев. Вместе с тем, это не единственный способ, который должен использоваться, подчеркнул он.

арктика

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россия, арктика, николай патрушев