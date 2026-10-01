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Патрушев призвал внедрить в Арктике караванную модель с атомными ледоколами - 01.10.2026, ПРАЙМ
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Патрушев призвал внедрить в Арктике караванную модель с атомными ледоколами
Патрушев призвал внедрить в Арктике караванную модель с атомными ледоколами - 01.10.2026, ПРАЙМ
Патрушев призвал внедрить в Арктике караванную модель с атомными ледоколами
Караванную модель проводок судов с помощью атомных ледоколов надо безотлагательно внедрить в Арктике, чтобы обеспечить круглогодичную навигацию по... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T14:21+0300
2026-10-01T14:27+0300
россия
арктика
николай патрушев
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СВЕТЛОГОРСК (Калининградская область), 1 окт - ПРАЙМ. Караванную модель проводок судов с помощью атомных ледоколов надо безотлагательно внедрить в Арктике, чтобы обеспечить круглогодичную навигацию по Трансарктическому транспортному коридору, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев. Патрушев выступил на заседании Совета по защите национальных интересов в Арктике и развитию национальных и международных морских транспортных маршрутов. Обсуждались дополнительные меры по обеспечению круглогодичного функционирования Трансарктического транспортного коридора и международному сотрудничеству в интересах его развития. "Особое внимание хочу обратить на вопрос использования атомных ледоколов для обеспечения круглогодичного функционирования Трансарктического транспортного коридора", - сказал Патрушев. Разработанный в настоящее время паспорт финансово-экономической модели Трансарктического коридора предполагает закрепление ледоколов за отдельными арктическими проектами, отметил он. "Такой подход, по мнению большинства грузоперевозчиокв, увеличивает транспортные расходы, не позволяет рационально эксплуатировать имеющиеся ледокольные мощности, и в перспективе будет сдерживать социально-экономическое развитие Арктической зоны", - сказал помощник президента. Есть и другие мнения, которые в этом плане надо учитывать, добавил Патрушев. "В целях обеспечения круглогодичной навигации по Трансарктическому транспортному коридору необходимо уже сегодня внедрять караванную модель ледокольного обеспечения, и не откладывать это на неопределенный период", - подчеркнул Патрушев. Целесообразность караванного обеспечения проводок судов высказывается большинством специалистов, добавил Патрушев. Вместе с тем, это не единственный способ, который должен использоваться, подчеркнул он.
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россия, арктика, николай патрушев
РОССИЯ, АРКТИКА, Николай Патрушев
14:21 01.10.2026 (обновлено: 14:27 01.10.2026)
 
Патрушев призвал внедрить в Арктике караванную модель с атомными ледоколами

Патрушев призвал внедрить в Арктике караванную модель проводок судов с атомными ледоколами

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СВЕТЛОГОРСК (Калининградская область), 1 окт - ПРАЙМ. Караванную модель проводок судов с помощью атомных ледоколов надо безотлагательно внедрить в Арктике, чтобы обеспечить круглогодичную навигацию по Трансарктическому транспортному коридору, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.
Патрушев выступил на заседании Совета по защите национальных интересов в Арктике и развитию национальных и международных морских транспортных маршрутов. Обсуждались дополнительные меры по обеспечению круглогодичного функционирования Трансарктического транспортного коридора и международному сотрудничеству в интересах его развития.
"Особое внимание хочу обратить на вопрос использования атомных ледоколов для обеспечения круглогодичного функционирования Трансарктического транспортного коридора", - сказал Патрушев.
Разработанный в настоящее время паспорт финансово-экономической модели Трансарктического коридора предполагает закрепление ледоколов за отдельными арктическими проектами, отметил он.
"Такой подход, по мнению большинства грузоперевозчиокв, увеличивает транспортные расходы, не позволяет рационально эксплуатировать имеющиеся ледокольные мощности, и в перспективе будет сдерживать социально-экономическое развитие Арктической зоны", - сказал помощник президента.
Есть и другие мнения, которые в этом плане надо учитывать, добавил Патрушев.
"В целях обеспечения круглогодичной навигации по Трансарктическому транспортному коридору необходимо уже сегодня внедрять караванную модель ледокольного обеспечения, и не откладывать это на неопределенный период", - подчеркнул Патрушев.
Целесообразность караванного обеспечения проводок судов высказывается большинством специалистов, добавил Патрушев. Вместе с тем, это не единственный способ, который должен использоваться, подчеркнул он.
 
РОССИЯАРКТИКАНиколай Патрушев
 
 
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