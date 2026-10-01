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Authentic Brands может купить производителя кукол Барби Mattel, пишет WSJ

Authentic Brands может купить производителя кукол Барби Mattel, пишет WSJ - 01.10.2026, ПРАЙМ

Authentic Brands может купить производителя кукол Барби Mattel, пишет WSJ

Американская Authentic Brands может приобрести производителя кукол Барби компанию Mattel за 6 миллиардов долларов, сообщила газета Wall Street Journal со... | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T22:14+0300

2026-10-01T22:14+0300

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Американская Authentic Brands может приобрести производителя кукол Барби компанию Mattel за 6 миллиардов долларов, сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. "Компания Authentic Brands Group недавно выразила заинтересованность в поглощении Mattel, обсуждая предложение, в рамках которого стоимость производителя игрушек может составить 6 миллиардов долларов или более", - пишет издание. Стоимость акций Mattel на фоне информации о сделке растет почти на 23%, следует из данных торгов. Газета отмечает, что, по данным источников, нет никаких гарантий, что Mattel откликнется на предложение Authentic. По их словам, может появиться и другой претендент на покупку производителя известных кукол, а один из источников даже отметил, что в настоящее время официальный процесс продажи компании не ведется. Wall Street Journal указывает, что интерес Authentic к Mattel вписывается в ее стратегию поглощения и возрождения брендов, переживающих трудности, а также недооцененной интеллектуальной собственности. В частности Authentic владеет известной компанией по производству спортивной одежды Reebok, а также правами на использование образов знаменитостей и спортсменов, таких как баскетболист Шакил О"Нил и футболист Дэвид Бекхэм. Mattel Inc. - ведущая американская компания по производству игрушек, основана в 1945 году. Ее штат составляет 31 тысячу человек в 40 странах мира.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, технологии, reebok