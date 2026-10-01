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Израильская авиакомпания планирует возобновить полеты в Дубай в ноябре

Израильская авиакомпания планирует возобновить полеты в Дубай в ноябре - 01.10.2026, ПРАЙМ

Израильская авиакомпания планирует возобновить полеты в Дубай в ноябре

Израильская авиакомпания El Al планирует возобновить полеты в Дубай в ноябре, сообщает газета Times of Israel со ссылкой на заявление компании. | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T01:11+0300

2026-10-01T01:11+0300

2026-10-01T01:11+0300

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Израильская авиакомпания El Al планирует возобновить полеты в Дубай в ноябре, сообщает газета Times of Israel со ссылкой на заявление компании. "El Al объявляет о подготовке к возобновлению рейсов на маршруте Тель-Авив - Дубай в ноябре", - приводит газета заявление авиакомпании. Газета отмечает, что приостановка рейсов, которая длится около восьми месяцев, связана с конфликтом США и Израиля с Ираном. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам в Иране, на что иранская сторона ответила своими ударами. В середине июня Тегеран и Вашингтон подписали меморандум о прекращении боевых действий, однако позднее вновь обменялись ударами. В настоящий момент конфликт остается неурегулированным.

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бизнес, дубай, сша, израиль