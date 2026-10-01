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Авторы каналов на платформе "Макс" получили возможность принимать донаты

Авторы каналов на платформе "Макс" получили возможность принимать донаты - 01.10.2026, ПРАЙМ

Авторы каналов на платформе "Макс" получили возможность принимать донаты

Авторы каналов на национальной платформе "Макс" получили возможность принимать донаты, сообщила пресс-служба платформы. | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T13:40+0300

2026-10-01T13:40+0300

2026-10-01T13:40+0300

технологии

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Авторы каналов на национальной платформе "Макс" получили возможность принимать донаты, сообщила пресс-служба платформы. "Макс" расширил способы заработка блогеров: владельцы публичных каналов получили возможность подключить донаты за контент. Настроить инструмент можно с помощью чат-бота "VK Донат", - говорится в сообщении. Для того, чтобы подключить донаты, владельцу канала необходимо зайти в "VK Донат" и нажать кнопку "Начать", затем добавить бот в подписчики канала и назначить его администратором, указать реквизиты для получения средств, опубликовать пост со ссылкой на донат и закрепить его. Подписчики смогут поддержать автора суммой до 10 тысяч рублей в рамках одного доната. Количество донатов не ограничено, а сумму накопленных средств автор может посмотреть в интерфейсе мини-приложения. Полученные средства автоматически выводятся на карту автора раз в сутки. Отключить поддержку или изменить реквизиты для получения выплат можно в настройках канала, добавляется в сообщении. "Макс" - национальная онлайн-платформа, позволяющая пользователям обмениваться сообщениями и голосовой связью, совершать платежи, получать электронные госуслуги и удостоверять личность с помощью цифрового ID.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии