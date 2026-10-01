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Авторы каналов на платформе "Макс" получили возможность принимать донаты
Авторы каналов на платформе "Макс" получили возможность принимать донаты - 01.10.2026, ПРАЙМ
Авторы каналов на платформе "Макс" получили возможность принимать донаты
Авторы каналов на национальной платформе "Макс" получили возможность принимать донаты, сообщила пресс-служба платформы. | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T13:40+0300
2026-10-01T13:40+0300
2026-10-01T13:40+0300
технологии
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Авторы каналов на национальной платформе "Макс" получили возможность принимать донаты, сообщила пресс-служба платформы.
"Макс" расширил способы заработка блогеров: владельцы публичных каналов получили возможность подключить донаты за контент. Настроить инструмент можно с помощью чат-бота "VK Донат", - говорится в сообщении.
Для того, чтобы подключить донаты, владельцу канала необходимо зайти в "VK Донат" и нажать кнопку "Начать", затем добавить бот в подписчики канала и назначить его администратором, указать реквизиты для получения средств, опубликовать пост со ссылкой на донат и закрепить его.
Подписчики смогут поддержать автора суммой до 10 тысяч рублей в рамках одного доната. Количество донатов не ограничено, а сумму накопленных средств автор может посмотреть в интерфейсе мини-приложения. Полученные средства автоматически выводятся на карту автора раз в сутки. Отключить поддержку или изменить реквизиты для получения выплат можно в настройках канала, добавляется в сообщении.
"Макс" - национальная онлайн-платформа, позволяющая пользователям обмениваться сообщениями и голосовой связью, совершать платежи, получать электронные госуслуги и удостоверять личность с помощью цифрового ID.
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технологии
Авторы каналов на платформе "Макс" получили возможность принимать донаты
Авторы каналов на национальной платформе "Макс" получили возможность принимать донаты
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Авторы каналов на национальной платформе "Макс" получили возможность принимать донаты, сообщила пресс-служба платформы.
"Макс" расширил способы заработка блогеров: владельцы публичных каналов получили возможность подключить донаты за контент. Настроить инструмент можно с помощью чат-бота "VK Донат", - говорится в сообщении.
Для того, чтобы подключить донаты, владельцу канала необходимо зайти в "VK Донат" и нажать кнопку "Начать", затем добавить бот в подписчики канала и назначить его администратором, указать реквизиты для получения средств, опубликовать пост со ссылкой на донат и закрепить его.
Подписчики смогут поддержать автора суммой до 10 тысяч рублей в рамках одного доната. Количество донатов не ограничено, а сумму накопленных средств автор может посмотреть в интерфейсе мини-приложения. Полученные средства автоматически выводятся на карту автора раз в сутки. Отключить поддержку или изменить реквизиты для получения выплат можно в настройках канала, добавляется в сообщении.
"Макс" - национальная онлайн-платформа, позволяющая пользователям обмениваться сообщениями и голосовой связью, совершать платежи, получать электронные госуслуги и удостоверять личность с помощью цифрового ID.