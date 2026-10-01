https://1prime.ru/20261001/avtozavody-873853764.html

Российские автозаводы готовы наращивать производство, заявил Алиханов

Российские автозаводы готовы наращивать производство, заявил Алиханов - 01.10.2026, ПРАЙМ

Российские автозаводы готовы наращивать производство, заявил Алиханов

Российские автомобильные заводы готовы наращивать объемы производства при наличии дополнительного спроса на отечественные машины, сообщил журналистам глава... | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T14:17+0300

2026-10-01T14:17+0300

2026-10-01T14:21+0300

бизнес

россия

промышленность

антон алиханов

денис мантуров

минпромторг

росстат

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873853764.jpg?1790853690

МИНСК, 1 окт - ПРАЙМ. Российские автомобильные заводы готовы наращивать объемы производства при наличии дополнительного спроса на отечественные машины, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. "В случае наличия дополнительного спроса на модели российского производства наши автозаводы готовы наращивать объемы производства, для этого есть все возможности", - отметил министр в кулуарах выставки "Иннопром. Беларусь". Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в августе отмечал, что российские автозаводы способны выпускать более 300 миллионов автомобилей в год, а основной целью стратегии развития автопрома в стране до 2035 года является их максимальная загрузка. По данным Росстата, в январе-августе 2026 года в России было выпущено 507 тысяч легковых автомобилей, 82,5 тысячи грузовиков и 14,1 тысячи автобусов. Согласно прогнозу социально-экономического развития РФ, опубликованному в сентябре Минэкономразвития, в 2026 году выпуск автомобилей в стране увеличится на 2,5% в годовом выражении.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, промышленность, антон алиханов, денис мантуров, минпромторг, росстат