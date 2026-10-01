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Российские автозаводы готовы наращивать производство, заявил Алиханов - 01.10.2026, ПРАЙМ
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Российские автозаводы готовы наращивать производство, заявил Алиханов
Российские автозаводы готовы наращивать производство, заявил Алиханов - 01.10.2026, ПРАЙМ
Российские автозаводы готовы наращивать производство, заявил Алиханов
Российские автомобильные заводы готовы наращивать объемы производства при наличии дополнительного спроса на отечественные машины, сообщил журналистам глава... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T14:17+0300
2026-10-01T14:21+0300
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промышленность
антон алиханов
денис мантуров
минпромторг
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МИНСК, 1 окт - ПРАЙМ. Российские автомобильные заводы готовы наращивать объемы производства при наличии дополнительного спроса на отечественные машины, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. "В случае наличия дополнительного спроса на модели российского производства наши автозаводы готовы наращивать объемы производства, для этого есть все возможности", - отметил министр в кулуарах выставки "Иннопром. Беларусь". Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в августе отмечал, что российские автозаводы способны выпускать более 300 миллионов автомобилей в год, а основной целью стратегии развития автопрома в стране до 2035 года является их максимальная загрузка. По данным Росстата, в январе-августе 2026 года в России было выпущено 507 тысяч легковых автомобилей, 82,5 тысячи грузовиков и 14,1 тысячи автобусов. Согласно прогнозу социально-экономического развития РФ, опубликованному в сентябре Минэкономразвития, в 2026 году выпуск автомобилей в стране увеличится на 2,5% в годовом выражении.
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бизнес, россия, промышленность, антон алиханов, денис мантуров, минпромторг, росстат
Бизнес, РОССИЯ, Промышленность, Антон Алиханов, Денис Мантуров, Минпромторг, Росстат
14:17 01.10.2026 (обновлено: 14:21 01.10.2026)
 
Российские автозаводы готовы наращивать производство, заявил Алиханов

Алиханов: автозаводы готовы наращивать производство при наличии дополнительного спроса

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МИНСК, 1 окт - ПРАЙМ. Российские автомобильные заводы готовы наращивать объемы производства при наличии дополнительного спроса на отечественные машины, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
"В случае наличия дополнительного спроса на модели российского производства наши автозаводы готовы наращивать объемы производства, для этого есть все возможности", - отметил министр в кулуарах выставки "Иннопром. Беларусь".
Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в августе отмечал, что российские автозаводы способны выпускать более 300 миллионов автомобилей в год, а основной целью стратегии развития автопрома в стране до 2035 года является их максимальная загрузка.
По данным Росстата, в январе-августе 2026 года в России было выпущено 507 тысяч легковых автомобилей, 82,5 тысячи грузовиков и 14,1 тысячи автобусов.
Согласно прогнозу социально-экономического развития РФ, опубликованному в сентябре Минэкономразвития, в 2026 году выпуск автомобилей в стране увеличится на 2,5% в годовом выражении.
 
БизнесРОССИЯПромышленностьАнтон АлихановДенис МантуровМинпромторгРосстат
 
 
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