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Азербайджан и страны Средней Азии намерены увеличить объем торговли
Азербайджан и страны Средней Азии намерены увеличить объем торговли - 01.10.2026, ПРАЙМ
Азербайджан и страны Средней Азии намерены увеличить объем торговли
Азербайджан и страны Средней Азии намерены довести объем региональной торговли до 20 миллиардов долларов и создать совместное производство продукции под брендом | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T11:35+0300
2026-10-01T11:35+0300
2026-10-01T11:35+0300
бизнес
мировая экономика
азербайджан
центральная азия
баку
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БАКУ, 1 окт – ПРАЙМ. Азербайджан и страны Средней Азии намерены довести объем региональной торговли до 20 миллиардов долларов и создать совместное производство продукции под брендом Made in Central Asia, заявил азербайджанский министр экономики Микаил Джаббаров.
"Несколько дней назад состоялась первая встреча министров торговли и инвестиций Азербайджана и стран Центральной Азии. Наша цель - довести объем региональной торговли до 20 миллиардов долларов и создать совместное производство под брендом Made in Central Asia", - сказал Джаббаров на Региональном форуме CAMCA 2026 в Баку.
По словам министра, в экономической и финансовой сферах Азербайджан создал совместные инвестиционные фонды с Казахстаном, Узбекистаном и Киргизией.
"Они объединяют несколько рынков среднего масштаба в единую инвестиционную платформу. Доля Азербайджана в каждом из этих фондов составляет не менее 50%. Таким образом, Азербайджан и страны Центральной Азии формируют единое экономическое пространство, связанное с Турцией и Европой с одной стороны и с Азией - с другой", - добавил Джаббаров.
В Баку начал работу 12-й ежегодный Региональный форум CAMCA, посвященный продвижению диалога, сотрудничества и устойчивого экономического развития в Центральной Азии, Монголии, на Южном Кавказе и в Афганистане. Двухдневный форум объединил представителей государственных структур, бизнеса, академических кругов, гражданского общества и других сфер.
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бизнес, мировая экономика, азербайджан, центральная азия, баку
Бизнес, Мировая экономика, АЗЕРБАЙДЖАН, ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ, Баку
Азербайджан и страны Средней Азии намерены увеличить объем торговли
Азербайджан и страны Средней Азии намерены довести объем региональной торговли до $20 млрд
БАКУ, 1 окт – ПРАЙМ. Азербайджан и страны Средней Азии намерены довести объем региональной торговли до 20 миллиардов долларов и создать совместное производство продукции под брендом Made in Central Asia, заявил азербайджанский министр экономики Микаил Джаббаров.
"Несколько дней назад состоялась первая встреча министров торговли и инвестиций Азербайджана и стран Центральной Азии. Наша цель - довести объем региональной торговли до 20 миллиардов долларов и создать совместное производство под брендом Made in Central Asia", - сказал Джаббаров на Региональном форуме CAMCA 2026 в Баку.
По словам министра, в экономической и финансовой сферах Азербайджан создал совместные инвестиционные фонды с Казахстаном, Узбекистаном и Киргизией.
"Они объединяют несколько рынков среднего масштаба в единую инвестиционную платформу. Доля Азербайджана в каждом из этих фондов составляет не менее 50%. Таким образом, Азербайджан и страны Центральной Азии формируют единое экономическое пространство, связанное с Турцией и Европой с одной стороны и с Азией - с другой", - добавил Джаббаров.
В Баку начал работу 12-й ежегодный Региональный форум CAMCA, посвященный продвижению диалога, сотрудничества и устойчивого экономического развития в Центральной Азии, Монголии, на Южном Кавказе и в Афганистане. Двухдневный форум объединил представителей государственных структур, бизнеса, академических кругов, гражданского общества и других сфер.