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Азербайджан и страны Средней Азии намерены увеличить объем торговли

Азербайджан и страны Средней Азии намерены увеличить объем торговли - 01.10.2026, ПРАЙМ

Азербайджан и страны Средней Азии намерены увеличить объем торговли

Азербайджан и страны Средней Азии намерены довести объем региональной торговли до 20 миллиардов долларов и создать совместное производство продукции под брендом | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T11:35+0300

2026-10-01T11:35+0300

2026-10-01T11:35+0300

бизнес

мировая экономика

азербайджан

центральная азия

баку

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БАКУ, 1 окт – ПРАЙМ. Азербайджан и страны Средней Азии намерены довести объем региональной торговли до 20 миллиардов долларов и создать совместное производство продукции под брендом Made in Central Asia, заявил азербайджанский министр экономики Микаил Джаббаров. "Несколько дней назад состоялась первая встреча министров торговли и инвестиций Азербайджана и стран Центральной Азии. Наша цель - довести объем региональной торговли до 20 миллиардов долларов и создать совместное производство под брендом Made in Central Asia", - сказал Джаббаров на Региональном форуме CAMCA 2026 в Баку. По словам министра, в экономической и финансовой сферах Азербайджан создал совместные инвестиционные фонды с Казахстаном, Узбекистаном и Киргизией. "Они объединяют несколько рынков среднего масштаба в единую инвестиционную платформу. Доля Азербайджана в каждом из этих фондов составляет не менее 50%. Таким образом, Азербайджан и страны Центральной Азии формируют единое экономическое пространство, связанное с Турцией и Европой с одной стороны и с Азией - с другой", - добавил Джаббаров. В Баку начал работу 12-й ежегодный Региональный форум CAMCA, посвященный продвижению диалога, сотрудничества и устойчивого экономического развития в Центральной Азии, Монголии, на Южном Кавказе и в Афганистане. Двухдневный форум объединил представителей государственных структур, бизнеса, академических кругов, гражданского общества и других сфер.

азербайджан

центральная азия

баку

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, мировая экономика, азербайджан, центральная азия, баку