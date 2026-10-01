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Южнокорейский банк столкнулся с утечкой данных 25 тысяч клиентов

Южнокорейский банк столкнулся с утечкой данных 25 тысяч клиентов - 01.10.2026, ПРАЙМ

Южнокорейский банк столкнулся с утечкой данных 25 тысяч клиентов

Один из крупнейших банков Южной Кореи, Shinhan Bank, столкнулся с утечкой данных около 25 тысяч своих клиентов в результате хакерской атаки, сообщили в... | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T14:11+0300

2026-10-01T14:11+0300

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Один из крупнейших банков Южной Кореи, Shinhan Bank, столкнулся с утечкой данных около 25 тысяч своих клиентов в результате хакерской атаки, сообщили в учреждении. Было установлено, что некое лицо, не являющееся сотрудником банка, получило несанкционированный доступ к данным клиентов, из-за чего и произошла утечка. По данным финансовых кругов, которые приводит агентство Ренхап, хакерская атака произошла в среду. "В результате этого происшествия произошла утечка следующей информации: имена клиентов, их номера телефонов, уникальные цифровые идентификаторы, размер годового дохода, размер лимита вывода средств. К настоящему моменту подтверждено, что утечка затронула примерно 25 тысяч клиентов", - говорится в официальном письме-извинении главы банка Чон Син Хека, размещенном в четверг на сайте Shinhan Bank. Как отмечается, сразу после обнаружения утечки банк незамедлительно принял меры, запустив систему экстренного реагирования, заблокировав все внешние IP-адреса и приостановив работу всех затронутых хакерской атакой сервисов. Кроме того, компания подготовила меры на случай повторения подобного инцидента. В своем письме глава банка также принес извинения клиентам и пообещал полностью возместить ущерб в том случае, если кто-либо понесет убытки в результате этой утечки. Как уточняет агентство Ренхап, в четверг служба финансового надзора Республики Корея начала экстренные проверки в связи с произошедшей в Shinhan Bank утечкой данных.

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технологии, финансы, банки, южная корея