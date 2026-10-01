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Банки в России могут предложить клиентам вносить наличные через банкоматы

Банки в России могут предложить клиентам вносить наличные через банкоматы - 01.10.2026, ПРАЙМ

Банки в России могут предложить клиентам вносить наличные через банкоматы

Банки в России теперь могут предложить клиентам вносить наличные на свой счет через банкоматы сторонних кредитных организаций, данный сервис реализован с... | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T00:28+0300

2026-10-01T00:28+0300

2026-10-01T00:28+0300

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Банки в России теперь могут предложить клиентам вносить наличные на свой счет через банкоматы сторонних кредитных организаций, данный сервис реализован с использованием Системы быстрых платежей (СБП), при этом подключение к нему остается на усмотрение кредитной организации. Соответствующее указание Банка России вступило в силу 1 октября. Таким способом можно будет пополнить только свой счет в другом банке, а вот перевести деньги другому человеку не получится. Общая сумма внесенной наличности не должна превышать 25 тысяч рублей за одну операцию, 50 тысяч рублей в течение одного дня и 200 тысяч рублей в течение одного месяца. Пополнение счета наличными через сторонний банкомат не будет считаться переводом между счетами, поэтому бесплатный лимит в 30 миллионов рублей не действует, так же как не применяются и лимиты бесплатных переводов другим людям до 100 тысяч рублей. При этом банки, реализовавшие новый сервис, вправе брать плату за свои услуги в соответствии с заключенными с клиентами договорами.

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2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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