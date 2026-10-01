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Три из двадцати крупнейших банков повысили полную стоимость кредита

Три из двадцати крупнейших банков повысили полную стоимость кредита - 01.10.2026, ПРАЙМ

Три из двадцати крупнейших банков повысили полную стоимость кредита

Полную стоимость беззалоговых кредитов в период с 25 июня по 1 октября 2026 года снизили семь российских банков, три – повысили, шесть – оставили без изменений, | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T18:47+0300

2026-10-01T18:47+0300

2026-10-01T18:50+0300

финансы

банки

пск

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Полную стоимость беззалоговых кредитов в период с 25 июня по 1 октября 2026 года снизили семь российских банков, три – повысили, шесть – оставили без изменений, сообщает финансовый маркетплейс "Финуслуги". "Полную стоимость беззалоговых кредитов за период снизили семь банков, три – повысили, шесть – оставили без изменений. Что касается кредитов с залогом, то ПСК снизилась в шести банках, два банка оставили показатели без изменений", - говорится в сообщении. Индекс полной стоимости кредита наличными, рассчитываемый "Финуслугами", по состоянию на 1 октября 2026 года достиг 30,15% годовых, что на 0,16 п.п. выше значения на начало третьего квартала. Индекс отражает среднюю ПСК в 20 крупнейших банках по объему розничного кредитного портфеля. По состоянию на 1 октября показатель варьируется в диапазоне от 13,88% до 55,90%. "По беззалоговым кредитам наличными за третий квартал (период с 25 июня по 1 октября 2026 года) средняя ПСК повысилась на 0,89 п.п., до 34,25%, по залоговым – снизилась на 1,47 п.п., до 24,18%", - также говорится в сообщении.

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финансы, банки, пск