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Три из двадцати крупнейших банков повысили полную стоимость кредита - 01.10.2026, ПРАЙМ
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Три из двадцати крупнейших банков повысили полную стоимость кредита
Три из двадцати крупнейших банков повысили полную стоимость кредита - 01.10.2026, ПРАЙМ
Три из двадцати крупнейших банков повысили полную стоимость кредита
Полную стоимость беззалоговых кредитов в период с 25 июня по 1 октября 2026 года снизили семь российских банков, три – повысили, шесть – оставили без изменений, | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T18:47+0300
2026-10-01T18:50+0300
финансы
банки
пск
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Полную стоимость беззалоговых кредитов в период с 25 июня по 1 октября 2026 года снизили семь российских банков, три – повысили, шесть – оставили без изменений, сообщает финансовый маркетплейс "Финуслуги". "Полную стоимость беззалоговых кредитов за период снизили семь банков, три – повысили, шесть – оставили без изменений. Что касается кредитов с залогом, то ПСК снизилась в шести банках, два банка оставили показатели без изменений", - говорится в сообщении. Индекс полной стоимости кредита наличными, рассчитываемый "Финуслугами", по состоянию на 1 октября 2026 года достиг 30,15% годовых, что на 0,16 п.п. выше значения на начало третьего квартала. Индекс отражает среднюю ПСК в 20 крупнейших банках по объему розничного кредитного портфеля. По состоянию на 1 октября показатель варьируется в диапазоне от 13,88% до 55,90%. "По беззалоговым кредитам наличными за третий квартал (период с 25 июня по 1 октября 2026 года) средняя ПСК повысилась на 0,89 п.п., до 34,25%, по залоговым – снизилась на 1,47 п.п., до 24,18%", - также говорится в сообщении.
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192
40
192
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финансы, банки, пск
Финансы, Банки, ПСК
18:47 01.10.2026 (обновлено: 18:50 01.10.2026)
 
Три из двадцати крупнейших банков повысили полную стоимость кредита

"Финуслуги": три банка из топ-20 в России повысили полную стоимость кредита в III квартале

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Полную стоимость беззалоговых кредитов в период с 25 июня по 1 октября 2026 года снизили семь российских банков, три – повысили, шесть – оставили без изменений, сообщает финансовый маркетплейс "Финуслуги".
"Полную стоимость беззалоговых кредитов за период снизили семь банков, три – повысили, шесть – оставили без изменений. Что касается кредитов с залогом, то ПСК снизилась в шести банках, два банка оставили показатели без изменений", - говорится в сообщении.
Индекс полной стоимости кредита наличными, рассчитываемый "Финуслугами", по состоянию на 1 октября 2026 года достиг 30,15% годовых, что на 0,16 п.п. выше значения на начало третьего квартала.
Индекс отражает среднюю ПСК в 20 крупнейших банках по объему розничного кредитного портфеля. По состоянию на 1 октября показатель варьируется в диапазоне от 13,88% до 55,90%.
"По беззалоговым кредитам наличными за третий квартал (период с 25 июня по 1 октября 2026 года) средняя ПСК повысилась на 0,89 п.п., до 34,25%, по залоговым – снизилась на 1,47 п.п., до 24,18%", - также говорится в сообщении.
 
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