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Россия и Белоруссия расширят пригородное железнодорожное сообщение
Россия и Белоруссия расширят пригородное железнодорожное сообщение - 01.10.2026, ПРАЙМ
Россия и Белоруссия расширят пригородное железнодорожное сообщение
Россия и Белоруссия планируют расширять пригородное железнодорожное сообщение между странами, сообщил министр транспорта России Андрей Никитин. | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T14:58+0300
2026-10-01T14:58+0300
2026-10-01T15:04+0300
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МИНСК, 1 окт - ПРАЙМ. Россия и Белоруссия планируют расширять пригородное железнодорожное сообщение между странами, сообщил министр транспорта России Андрей Никитин. Первые электрички из Смоленска в Оршу и Витебск запущены в апреле 2026 года. В Минтрансе сообщали РИА Новости, что планируется также прямое пригородное сообщение на маршрутах Великие Луки-Полоцк, Великие Луки-Витебск и Брянск-Гомель. Электрички между Россией и Белоруссией на новых маршрутах планируется запустить в 2027 году, говорил летом текущего года глава Росжелдора Александр Сахаров на встрече с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным. "Сегодня мы видим кратный рост перевозок. Очень позитивные результаты по итогам лета. Прогнозы все не оправдались, они все превышены в разы по пассажиропотоку. И по итогам года, уже с учетом осенне-зимнего сезона, мы с коллегами будем принимать решения о дальнейшем развитии движения", - рассказал Никитин об электричках между Россией и Белоруссией. По его словам, в зависимости от маршрута пассажиропоток в пригородном сообщении между странами превысил прогнозы в три-пять раз. "По одному маршруту в пять раз превышен пассажиропоток, по другому - 2,5-3 раза. Посмотрим как будет осень-зима и дальше будем с коллегами обсуждать расширение этих маршрутов с учетом той практики, которая будет", - рассказал Никитин. Он утвердительно ответил на вопрос, возможен ли запуск пригородного сообщения между странами по новым маршрутам. "Возможно, но решение будем принимать по итогам осенне-зимнего сезона", - сказал Никитин.
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бизнес, россия, белоруссия, смоленск, михаил мишустин, росжелдор
Бизнес, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, Смоленск, Михаил Мишустин, Росжелдор
Россия и Белоруссия расширят пригородное железнодорожное сообщение
Россия и Белоруссия планируют расширять пригородное железнодорожное сообщение
МИНСК, 1 окт - ПРАЙМ. Россия и Белоруссия планируют расширять пригородное железнодорожное сообщение между странами, сообщил министр транспорта России Андрей Никитин.
Первые электрички из Смоленска
в Оршу и Витебск запущены в апреле 2026 года. В Минтрансе сообщали РИА Новости, что планируется также прямое пригородное сообщение на маршрутах Великие Луки-Полоцк, Великие Луки-Витебск и Брянск-Гомель.
Электрички между Россией и Белоруссией
на новых маршрутах планируется запустить в 2027 году, говорил летом текущего года глава Росжелдора
Александр Сахаров на встрече с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным
.
"Сегодня мы видим кратный рост перевозок. Очень позитивные результаты по итогам лета. Прогнозы все не оправдались, они все превышены в разы по пассажиропотоку. И по итогам года, уже с учетом осенне-зимнего сезона, мы с коллегами будем принимать решения о дальнейшем развитии движения", - рассказал Никитин об электричках между Россией и Белоруссией.
По его словам, в зависимости от маршрута пассажиропоток в пригородном сообщении между странами превысил прогнозы в три-пять раз.
"По одному маршруту в пять раз превышен пассажиропоток, по другому - 2,5-3 раза. Посмотрим как будет осень-зима и дальше будем с коллегами обсуждать расширение этих маршрутов с учетом той практики, которая будет", - рассказал Никитин.
Он утвердительно ответил на вопрос, возможен ли запуск пригородного сообщения между странами по новым маршрутам.
"Возможно, но решение будем принимать по итогам осенне-зимнего сезона", - сказал Никитин.