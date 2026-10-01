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Беспилотники с 1 октября будут фиксировать нарушения на водном транспорте - 01.10.2026, ПРАЙМ
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Беспилотники с 1 октября будут фиксировать нарушения на водном транспорте
Беспилотники с 1 октября будут фиксировать нарушения на водном транспорте - 01.10.2026, ПРАЙМ
Беспилотники с 1 октября будут фиксировать нарушения на водном транспорте
Беспилотники с функцией фото- и видеозаписи с 1 октября будут фиксировать нарушения на водном транспорте в России, перечень признаков таких нарушений также... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T00:19+0300
2026-10-01T00:19+0300
бизнес
общество
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Беспилотники с функцией фото- и видеозаписи с 1 октября будут фиксировать нарушения на водном транспорте в России, перечень признаков таких нарушений также начнет действовать с начала месяца. Согласно постановлению правительства РФ от 24 августа 2026 года, с 1 октября вступают в силу изменения в области торгового мореплавания и внутреннего водного транспорта. Так, беспилотники будут контролировать соблюдение лицензионных требований при перевозках опасных грузов и пассажиров. В перечне признаков нарушений - посадка, высадка и перевозка пассажиров, а также погрузка, выгрузка и перевозка опасных грузов на судах, которые не указаны в специальном реестре лицензий. Эти же операции будут расцениваться как нарушения и на причалах, которые не указаны в данном реестре. Помимо этого, с 1 октября все решения о проведении проверок, акты и подписания документов необходимо оформлять в электронном виде и вносить сведения в отдельный единый реестр, бумажный документ при этом не требуется. Судовладельцы, перевозчики, операторы причалов смогут также подавать необходимые документы через портал "Госуслуги" или мобильное приложение "Инспектор".​
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96
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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192
40
192
40
бизнес, общество
Бизнес, Общество
00:19 01.10.2026
 
Беспилотники с 1 октября будут фиксировать нарушения на водном транспорте

Беспилотники с 1 октября будут фиксировать нарушения на водном транспорте в России

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Беспилотники с функцией фото- и видеозаписи с 1 октября будут фиксировать нарушения на водном транспорте в России, перечень признаков таких нарушений также начнет действовать с начала месяца.
Согласно постановлению правительства РФ от 24 августа 2026 года, с 1 октября вступают в силу изменения в области торгового мореплавания и внутреннего водного транспорта. Так, беспилотники будут контролировать соблюдение лицензионных требований при перевозках опасных грузов и пассажиров.
В перечне признаков нарушений - посадка, высадка и перевозка пассажиров, а также погрузка, выгрузка и перевозка опасных грузов на судах, которые не указаны в специальном реестре лицензий. Эти же операции будут расцениваться как нарушения и на причалах, которые не указаны в данном реестре.
Помимо этого, с 1 октября все решения о проведении проверок, акты и подписания документов необходимо оформлять в электронном виде и вносить сведения в отдельный единый реестр, бумажный документ при этом не требуется. Судовладельцы, перевозчики, операторы причалов смогут также подавать необходимые документы через портал "Госуслуги" или мобильное приложение "Инспектор".​
 
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