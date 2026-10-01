https://1prime.ru/20261001/bezos-873860274.html

Безос занял второе место в рейтинге богатейших людей мира

Безос занял второе место в рейтинге богатейших людей мира - 01.10.2026, ПРАЙМ

Безос занял второе место в рейтинге богатейших людей мира

Основатель компаний Amazon и Blue Origin Джефф Безос занял второе место в рейтинге богатейших людей планеты за прошлый месяц впервые с мая 2025 года, лидером... | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T15:26+0300

2026-10-01T15:26+0300

2026-10-01T15:26+0300

бизнес

джефф безос

сергей брин

марк цукерберг

forbes

blue origin

amazon

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873860274.jpg?1790857580

МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Основатель компаний Amazon и Blue Origin Джефф Безос занял второе место в рейтинге богатейших людей планеты за прошлый месяц впервые с мая 2025 года, лидером остается предприниматель Илон Маск, сообщает Forbes. "Состояние Джеффа Безоса выросло, по оценкам, на 102 миллиарда долларов за последний месяц, до 370 миллиардов долларов по состоянию на 1 октября в 00:00 по восточному времени... Это позволило Безосу подняться на второе место в рейтинге самых богатых людей мира по версии Forbes впервые с мая 2025 года", - говорится в материале. Ранее Безос занимал третье место, указывается в статье. Частные инвесторы оценили его компанию-производителя ракет Blue Origin и стартап в сфере промышленного искусственного интеллекта Prometheus в более чем 130 миллиардов и 41 миллиард долларов соответственно, сообщается в статье. В результате на третье место опустился сооснователь Google Ларри Пейдж, который до этого занимал вторую строчку десять месяцев подряд: он увеличил свое состояние на восемь миллиардов долларов, до 286 миллиардов, сообщает Forbes. Лидером остается владелец компаний Tesla и SpaceX Илон Маск, который сохраняет это место с мая 2024 года, его богатство выросло на 44 миллиарда долларов, до 936 миллиардов, говорится в статье. Также на четвертое место с пятого поднялся основатель и гендиректор компании Dell Майкл Делл (рост на 28 миллиардов долларов, до 268 миллиардов), а на пятое опустился сооснователь Google Сергей Брин (рост на семь миллиардов долларов, до 263 миллиардов), сообщает Forbes. В десятку также входят основатель Meta (компания запрещена в РФ как экстремистская) Марк Цукерберг (251 миллиард долларов), гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг (200 миллиардов долларов), сооснователь Oracle Ларри Эллисон (179 миллиардов), экс-глава Microsoft Стив Балмер (161 миллиард) и предприниматель Уоррен Баффетт (142 миллиарда), следует из рейтинга. Общее состояние десяти богатейших людей планеты выросло за месяц до 3,1 триллиона долларов с 2,8 триллиона месяцем ранее, отмечается в статье.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, джефф безос, сергей брин, марк цукерберг, forbes, blue origin, amazon