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Число заявок на пособие по безработице в США за неделю снизилось на тысячу

Число заявок на пособие по безработице в США за неделю снизилось на тысячу - 01.10.2026, ПРАЙМ

Число заявок на пособие по безработице в США за неделю снизилось на тысячу

Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 26 сентября, сократилось на 1 тысячу по сравнению с пересмотренным значением... | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T15:45+0300

2026-10-01T15:45+0300

2026-10-01T15:47+0300

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 26 сентября, сократилось на 1 тысячу по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели в 198 тысяч - до 197 тысяч, сообщило министерство труда страны. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, напротив, ждали роста показателя - до 200 тысяч с первоначального уровня предыдущей недели в 197 тысяч. Среднее число первичных заявок за прошедшие четыре недели снизилось на 2500 с пересмотренного уровня предшествующей недели - до 200 тысяч заявок. Общее количество получающих пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 19 сентября, сократилось на 11 тысяч к пересмотренному показателю недельной давности и составило 1,701 миллиона. Данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице (Initial Jobless Claims) еженедельно публикуются министерством труда США. Показатель отражает количество людей, впервые обратившихся за пособием в течение отчетной недели.

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общество , мировая экономика, сша