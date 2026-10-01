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Безработица в еврозоне по итогам августа осталась на уровне июля в 6,4% - 01.10.2026, ПРАЙМ
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Безработица в еврозоне по итогам августа осталась на уровне июля в 6,4%
Безработица в еврозоне по итогам августа осталась на уровне июля в 6,4% - 01.10.2026, ПРАЙМ
Безработица в еврозоне по итогам августа осталась на уровне июля в 6,4%
Безработица в еврозоне по итогам августа осталась на уровне июля в 6,4%, полагают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics. | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T08:18+0300
2026-10-01T08:18+0300
сша
евростат
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Безработица в еврозоне по итогам августа осталась на уровне июля в 6,4%, полагают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics. Официальные данные будут опубликованы европейским статистическим агентством Евростат в четверг, 1 октября, в 12.00 мск. В 11.00 мск компания S&P Global обнародует окончательную оценку индекса деловой активности PMI в промышленности еврозоны в сентябре. Аналитики полагают, что за месяц показатель не изменился и остался на уровне августа в 52,7 пункта. Прогноз совпадает с предварительной оценкой. В 15.30 мск министерство труда США опубликует данные о числе первичных заявок на пособие по безработице за неделю, завершившуюся 26 сентября. Аналитики ждут, что показатель за указанный период увеличился на 3 тысячи с уровня предыдущей недели в 197 тысяч. В 17.00 мск Институт управления поставками (Institute for Supply Management, ISM) опубликует индекс деловой активности в промышленности США. По прогнозам аналитиков, в сентябре показатель вырос до 55% с уровня августа в 54,6%.
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192
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сша, евростат
США, Евростат
08:18 01.10.2026
 
Безработица в еврозоне по итогам августа осталась на уровне июля в 6,4%

Trading Economics: безработица в еврозоне в августе осталась на уровне июля в 6,4%

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Безработица в еврозоне по итогам августа осталась на уровне июля в 6,4%, полагают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics.
Официальные данные будут опубликованы европейским статистическим агентством Евростат в четверг, 1 октября, в 12.00 мск.
В 11.00 мск компания S&P Global обнародует окончательную оценку индекса деловой активности PMI в промышленности еврозоны в сентябре. Аналитики полагают, что за месяц показатель не изменился и остался на уровне августа в 52,7 пункта. Прогноз совпадает с предварительной оценкой.
В 15.30 мск министерство труда США опубликует данные о числе первичных заявок на пособие по безработице за неделю, завершившуюся 26 сентября. Аналитики ждут, что показатель за указанный период увеличился на 3 тысячи с уровня предыдущей недели в 197 тысяч.
В 17.00 мск Институт управления поставками (Institute for Supply Management, ISM) опубликует индекс деловой активности в промышленности США. По прогнозам аналитиков, в сентябре показатель вырос до 55% с уровня августа в 54,6%.
 
СШАЕвростат
 
 
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