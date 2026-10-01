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Безработица в еврозоне в августе сохранилась на июльском уровне в 6,4%

Безработица в еврозоне в августе сохранилась на июльском уровне в 6,4% - 01.10.2026, ПРАЙМ

Безработица в еврозоне в августе сохранилась на июльском уровне в 6,4%

Безработица в еврозоне в августе сохранилась на июльском уровне в 6,4%, следует из отчета европейского статистического агентства Евростат. | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T12:20+0300

2026-10-01T12:20+0300

2026-10-01T12:20+0300

мировая экономика

евростат

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Безработица в еврозоне в августе сохранилась на июльском уровне в 6,4%, следует из отчета европейского статистического агентства Евростат. Показатель совпал с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics.

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2026

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мировая экономика, евростат