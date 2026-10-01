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Московская биржа начинает расчет и публикацию индекса спокойствия ПИФов

Московская биржа начинает расчет и публикацию индекса спокойствия ПИФов - 01.10.2026, ПРАЙМ

Московская биржа начинает расчет и публикацию индекса спокойствия ПИФов

Московская биржа начинает расчет и публикацию индекса спокойствия паевых инвестфондов (ПИФов), отражающего динамику цен паев 10 наименее волатильных фондов,... | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T13:19+0300

2026-10-01T13:19+0300

2026-10-01T13:34+0300

рынок

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Московская биржа начинает расчет и публикацию индекса спокойствия паевых инвестфондов (ПИФов), отражающего динамику цен паев 10 наименее волатильных фондов, следует из сообщения торговой площадки. "Московская биржа 1 октября начинает расчет и публикацию индекса спокойствия, который отражает динамику цен паев топ-10 наименее волатильных ПИФов. Индекс спокойствия – первый индикатор биржевых и открытых ПИФов Московской биржи", - сообщает она. В базу индекса включаются паи биржевых и открытых ПИФов, соответствующих определенным требованиям. Среди этих требований - торги паями фонда на Московской бирже должны начаться более трех лет назад, доля биржевых сделок с паями ПИФов, входящих в индекс, превышать 70%. Также фонд должен входить в число 25 крупнейших по владению физическими лицами. В итоге из этих 25 будут отбираться паи десяти ПИФов с минимальной волатильностью. "Индекс спокойствия – результат тысяч решений активных инвесторов на рынке коллективных инвестиций. В состав индекса входят фонды, ориентированные в первую очередь на сохранение средств – это инструменты с минимальной волатильностью, которые можно использовать для защиты капитала", - сказал директор рынка акций Московской биржи Алексей Федоров.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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рынок