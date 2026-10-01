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Порог для освобождения от НДС бизнеса на УСН сохранится до 2030 года

Порог для освобождения от НДС бизнеса на УСН сохранится до 2030 года - 01.10.2026, ПРАЙМ

Порог для освобождения от НДС бизнеса на УСН сохранится до 2030 года

Порог доходов в 20 миллионов рублей в год для освобождения малого бизнеса на упрощенной системе налогообложения (УСН) от уплаты НДС планируется сохранить на... | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T14:36+0300

2026-10-01T14:36+0300

2026-10-01T14:36+0300

россия

финансы

владимир путин

бизнес

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Порог доходов в 20 миллионов рублей в год для освобождения малого бизнеса на упрощенной системе налогообложения (УСН) от уплаты НДС планируется сохранить на период 2027-2029 годов, говорится в пояснительной записке к проекту бюджета РФ на трехлетку. "Учтены... сохранение порога доходов для признания плательщиков упрощенной системы налогообложения плательщиками НДС (учтено в налоговой базе) на уровне 20 миллионов рублей на период 2027-2029 годов", - говорится в документе. Согласно изменения в Налоговый кодекс, вступившим в силу в РФ с 1 января, предельный размер доходов, при достижении которого организации или ИП на упрощенной системе налогообложения должны перейти на уплату НДС, снижен с 60 миллионов до 20 миллионов рублей в год. С 2027 года его планировалось снизить до 15 миллионов рублей, с 2028 года - до 10 миллионов рублей. Президент России Владимир Путин, выступая летом на пленарной сессии ПМЭФ, предложил отказаться от снижения этого порога годовой выручки и зафиксировать его на нынешнем уровне в 20 миллионов рублей "чем дольше, тем лучше".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, финансы, владимир путин, бизнес