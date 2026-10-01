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Порог для освобождения от НДС бизнеса на УСН сохранится до 2030 года - 01.10.2026, ПРАЙМ
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Порог для освобождения от НДС бизнеса на УСН сохранится до 2030 года
Порог для освобождения от НДС бизнеса на УСН сохранится до 2030 года - 01.10.2026, ПРАЙМ
Порог для освобождения от НДС бизнеса на УСН сохранится до 2030 года
Порог доходов в 20 миллионов рублей в год для освобождения малого бизнеса на упрощенной системе налогообложения (УСН) от уплаты НДС планируется сохранить на... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T14:36+0300
2026-10-01T14:36+0300
россия
финансы
владимир путин
бизнес
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Порог доходов в 20 миллионов рублей в год для освобождения малого бизнеса на упрощенной системе налогообложения (УСН) от уплаты НДС планируется сохранить на период 2027-2029 годов, говорится в пояснительной записке к проекту бюджета РФ на трехлетку. "Учтены... сохранение порога доходов для признания плательщиков упрощенной системы налогообложения плательщиками НДС (учтено в налоговой базе) на уровне 20 миллионов рублей на период 2027-2029 годов", - говорится в документе. Согласно изменения в Налоговый кодекс, вступившим в силу в РФ с 1 января, предельный размер доходов, при достижении которого организации или ИП на упрощенной системе налогообложения должны перейти на уплату НДС, снижен с 60 миллионов до 20 миллионов рублей в год. С 2027 года его планировалось снизить до 15 миллионов рублей, с 2028 года - до 10 миллионов рублей. Президент России Владимир Путин, выступая летом на пленарной сессии ПМЭФ, предложил отказаться от снижения этого порога годовой выручки и зафиксировать его на нынешнем уровне в 20 миллионов рублей "чем дольше, тем лучше".
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россия, финансы, владимир путин, бизнес
РОССИЯ, Финансы, Владимир Путин, Бизнес
14:36 01.10.2026
 
Порог для освобождения от НДС бизнеса на УСН сохранится до 2030 года

Порог в 20 миллионов рублей для освобождения от НДС бизнеса на УСН сохранится до 2030 года

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Порог доходов в 20 миллионов рублей в год для освобождения малого бизнеса на упрощенной системе налогообложения (УСН) от уплаты НДС планируется сохранить на период 2027-2029 годов, говорится в пояснительной записке к проекту бюджета РФ на трехлетку.
"Учтены... сохранение порога доходов для признания плательщиков упрощенной системы налогообложения плательщиками НДС (учтено в налоговой базе) на уровне 20 миллионов рублей на период 2027-2029 годов", - говорится в документе.
Согласно изменения в Налоговый кодекс, вступившим в силу в РФ с 1 января, предельный размер доходов, при достижении которого организации или ИП на упрощенной системе налогообложения должны перейти на уплату НДС, снижен с 60 миллионов до 20 миллионов рублей в год. С 2027 года его планировалось снизить до 15 миллионов рублей, с 2028 года - до 10 миллионов рублей.
Президент России Владимир Путин, выступая летом на пленарной сессии ПМЭФ, предложил отказаться от снижения этого порога годовой выручки и зафиксировать его на нынешнем уровне в 20 миллионов рублей "чем дольше, тем лучше".
 
РОССИЯФинансыВладимир ПутинБизнес
 
 
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