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БПЛА уничтожили девять единиц техники в Брянской области
БПЛА уничтожили девять единиц техники в Брянской области - 01.10.2026, ПРАЙМ
БПЛА уничтожили девять единиц техники в Брянской области
Массированной атакой БПЛА на агропромышленный холдинг "Мираторг" в Брянской области уничтожено девять единиц техники, 13 повреждены, пострадавших нет, сообщил... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T10:32+0300
2026-10-01T10:32+0300
2026-10-01T10:32+0300
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БРЯНСК, 1 окт – ПРАЙМ. Массированной атакой БПЛА на агропромышленный холдинг "Мираторг" в Брянской области уничтожено девять единиц техники, 13 повреждены, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Егор Ковальчук. "Массированной атаке беспилотников (ВСУ – ред.) подвергся АПХ "Мираторг". Уничтожено девять единиц техники, еще 13 получили повреждения. Среди сотрудников пострадавших нет", - написал глава региона в своем Telegram-канале.
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россия, мираторг
БПЛА уничтожили девять единиц техники в Брянской области
Брянский губернатор Ковальчук: БПЛА уничтожили девять единиц техники, 13 повреждены