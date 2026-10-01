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БПЛА уничтожили девять единиц техники в Брянской области

БПЛА уничтожили девять единиц техники в Брянской области - 01.10.2026, ПРАЙМ

БПЛА уничтожили девять единиц техники в Брянской области

Массированной атакой БПЛА на агропромышленный холдинг "Мираторг" в Брянской области уничтожено девять единиц техники, 13 повреждены, пострадавших нет, сообщил... | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T10:32+0300

2026-10-01T10:32+0300

2026-10-01T10:32+0300

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БРЯНСК, 1 окт – ПРАЙМ. Массированной атакой БПЛА на агропромышленный холдинг "Мираторг" в Брянской области уничтожено девять единиц техники, 13 повреждены, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Егор Ковальчук. "Массированной атаке беспилотников (ВСУ – ред.) подвергся АПХ "Мираторг". Уничтожено девять единиц техники, еще 13 получили повреждения. Среди сотрудников пострадавших нет", - написал глава региона в своем Telegram-канале.

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