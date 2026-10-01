https://1prime.ru/20261001/briks-873879371.html

Доля БРИКС в мировой экономике постоянно растет, заявил Путин

Доля БРИКС в мировой экономике постоянно растет, заявил Путин - 01.10.2026, ПРАЙМ

Доля БРИКС в мировой экономике постоянно растет, заявил Путин

Доля БРИКС в мировой экономике постоянно растет, заявил президент России Владимир Путин. | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T20:42+0300

2026-10-01T20:42+0300

2026-10-01T20:56+0300

мировая экономика

владимир путин

валдай

брикс

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873879371.jpg?1790877365

МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Доля БРИКС в мировой экономике постоянно растет, заявил президент России Владимир Путин. "Постоянно растет доля БРИКС в мировой экономике. Это происходит каждый год, мы это видим. Это же статистика", - сказал Путин на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай". Он подчеркнул, что в БРИКС все страны равны и никакого доминирования в объединении нет. По мнению президента, БРИКС может быть прообразом для строительства будущего миропорядка."Но БРИКС - это не просто ритуальные встречи руководителей стран, там же и финансовые механизмы вырабатываются современные, там, вот когда бизнес встречается между собой, находятся, оказывается, очень интересные, важные и перспективные проекты совместные", - добавил Путин.Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай. "Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, владимир путин, валдай, брикс