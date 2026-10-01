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Доля БРИКС в мировой экономике постоянно растет, заявил Путин
Доля БРИКС в мировой экономике постоянно растет, заявил Путин - 01.10.2026, ПРАЙМ
Доля БРИКС в мировой экономике постоянно растет, заявил Путин
Доля БРИКС в мировой экономике постоянно растет, заявил президент России Владимир Путин. | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T20:42+0300
2026-10-01T20:42+0300
2026-10-01T20:56+0300
мировая экономика
владимир путин
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Доля БРИКС в мировой экономике постоянно растет, заявил президент России Владимир Путин. "Постоянно растет доля БРИКС в мировой экономике. Это происходит каждый год, мы это видим. Это же статистика", - сказал Путин на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай". Он подчеркнул, что в БРИКС все страны равны и никакого доминирования в объединении нет. По мнению президента, БРИКС может быть прообразом для строительства будущего миропорядка."Но БРИКС - это не просто ритуальные встречи руководителей стран, там же и финансовые механизмы вырабатываются современные, там, вот когда бизнес встречается между собой, находятся, оказывается, очень интересные, важные и перспективные проекты совместные", - добавил Путин.Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай. "Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.
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мировая экономика, владимир путин, валдай, брикс
Мировая экономика, Владимир Путин, Валдай, БРИКС
Доля БРИКС в мировой экономике постоянно растет, заявил Путин
Путин: доля БРИКС в мировой экономике постоянно растет
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Доля БРИКС в мировой экономике постоянно растет, заявил президент России Владимир Путин.
"Постоянно растет доля БРИКС в мировой экономике. Это происходит каждый год, мы это видим. Это же статистика", - сказал Путин на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".
Он подчеркнул, что в БРИКС все страны равны и никакого доминирования в объединении нет. По мнению президента, БРИКС может быть прообразом для строительства будущего миропорядка.
"Но БРИКС - это не просто ритуальные встречи руководителей стран, там же и финансовые механизмы вырабатываются современные, там, вот когда бизнес встречается между собой, находятся, оказывается, очень интересные, важные и перспективные проекты совместные", - добавил Путин.
Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай.
"Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.