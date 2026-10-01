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Британия ввела санкции против президента Южной Осетии
Британия ввела санкции против президента Южной Осетии - 01.10.2026, ПРАЙМ
Британия ввела санкции против президента Южной Осетии
Великобритания в рамках антироссийских санкций ввела ограничения против 23 лиц и организаций, включая президента Южной Осетии Марата Камболова и советника... | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T13:22+0300
2026-10-01T13:22+0300
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ЛОНДОН, 1 окт - ПРАЙМ. Великобритания в рамках антироссийских санкций ввела ограничения против 23 лиц и организаций, включая президента Южной Осетии Марата Камболова и советника президента РФ Алана Гаглоева, следует из уведомления британского минфина. Как следует из уведомления, помимо Гаглоева и Камболова под санкции попал ряд грузинских бизнесменов, государственных деятелей и журналистов, в том числе международный секретарь партии "Солидарность во имя мира" Мамука Пипия. Также санкции введены против председателя попечительского совета Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Елены Мильской. Под ограничения попали восемь танкеров, якобы перевозящих российский СПГ, и сингапурская дочка "Новатэка" Novatek Gas and Power Asia Pte Ltd. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
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Британия ввела санкции против президента Южной Осетии
Британия ввела санкции против главы Южной Осетии Камболова и советника президента Гаглоева
ЛОНДОН, 1 окт - ПРАЙМ. Великобритания в рамках антироссийских санкций ввела ограничения против 23 лиц и организаций, включая президента Южной Осетии Марата Камболова и советника президента РФ Алана Гаглоева, следует из уведомления британского минфина.
Как следует из уведомления, помимо Гаглоева и Камболова под санкции попал ряд грузинских бизнесменов, государственных деятелей и журналистов, в том числе международный секретарь партии "Солидарность во имя мира" Мамука Пипия.
Также санкции введены против председателя попечительского совета Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Елены Мильской.
Под ограничения попали восемь танкеров, якобы перевозящих российский СПГ, и сингапурская дочка "Новатэка" Novatek Gas and Power Asia Pte Ltd.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.