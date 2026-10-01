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Британия ввела санкции против президента Южной Осетии

Британия ввела санкции против президента Южной Осетии - 01.10.2026, ПРАЙМ

Британия ввела санкции против президента Южной Осетии

Великобритания в рамках антироссийских санкций ввела ограничения против 23 лиц и организаций, включая президента Южной Осетии Марата Камболова и советника... | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T13:22+0300

2026-10-01T13:22+0300

2026-10-01T13:35+0300

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ЛОНДОН, 1 окт - ПРАЙМ. Великобритания в рамках антироссийских санкций ввела ограничения против 23 лиц и организаций, включая президента Южной Осетии Марата Камболова и советника президента РФ Алана Гаглоева, следует из уведомления британского минфина. Как следует из уведомления, помимо Гаглоева и Камболова под санкции попал ряд грузинских бизнесменов, государственных деятелей и журналистов, в том числе международный секретарь партии "Солидарность во имя мира" Мамука Пипия. Также санкции введены против председателя попечительского совета Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Елены Мильской. Под ограничения попали восемь танкеров, якобы перевозящих российский СПГ, и сингапурская дочка "Новатэка" Novatek Gas and Power Asia Pte Ltd. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

запад

великобритания

южная осетия

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россия, мировая экономика, запад, великобритания, южная осетия, новатэк