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Welt: 13 стран ЕС потребовали от Брюсселя упростить правовую базу

Welt: 13 стран ЕС потребовали от Брюсселя упростить правовую базу - 01.10.2026, ПРАЙМ

Welt: 13 стран ЕС потребовали от Брюсселя упростить правовую базу

Тринадцать стран ЕС потребовали от Брюсселя пересмотреть общеевропейскую нормативно-правовую базу для облегчения деятельности бизнеса, пишет газета Welt со... | 01.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-01T13:34+0300

2026-10-01T13:34+0300

2026-10-01T13:44+0300

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БЕРЛИН, 1 окт - ПРАЙМ. Тринадцать стран ЕС потребовали от Брюсселя пересмотреть общеевропейскую нормативно-правовую базу для облегчения деятельности бизнеса, пишет газета Welt со ссылкой на оказавшееся в ее распоряжении письмо европейских правительств. "Конкурентоспособность Европы испытывает все большее давление из-за геополитической напряженности, изменения климата, высоких цен на энергоносители, стратегической зависимости от сырья… В этих условиях крайне важно обеспечить такую правовую базу, которая облегчила бы ведение бизнеса в ЕС", - приводит издание выдержку из письма. Газета уточняет, что письмо было составлено 13 европейскими правительствами. В числе авторов – члены кабминов Германии, Австрии и Италии. Представители этих трех стран потребовали ввести регуляторную паузу на время пересмотра норм. По данным Welt, правительства призывают пересмотреть правовой массив ЕС и упростить большинство норм. Часть регуляторных механизмов, согласно предложению кабминов, и вовсе следует упразднить. Лишь после такой ревизии, считают авторы письма, Брюсселю следует принимать новые правила. Welt отмечает, что письмо было подготовлено спустя две недели после ежегодного выступления главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен о положении дел в Евросоюзе. Согласно газете, в своей речи она уделила лишь небольшое внимание вопросу сокращения бюрократии, хотя ранее она называла эту тему одной из наиболее приоритетных. Ранее Welt со ссылкой на доклад Союза работодателей металлургической и электротехнической промышленности ФРГ Gesamtmetall сообщала, что Еврокомиссия, вопреки своим обещаниям избавиться от излишней бюрократии, издала за 2025 год почти 1,5 тысячи подзаконных актов в области производственной и предпринимательской деятельности, установив рекорд за последние 15 лет.

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бизнес, мировая экономика, брюссель, германия, европа, урсула фон дер ляйен, ес, ек