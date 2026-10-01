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Дефицит бюджета России в 2027 году составит 2% ВВП, заявил Путин
Дефицит бюджета России в 2027 году составит 2% ВВП, заявил Путин - 01.10.2026, ПРАЙМ
Дефицит бюджета России в 2027 году составит 2% ВВП, заявил Путин
Дефицит бюджета России в 2027 году составит 2% ВВП, уверен президент РФ Владимир Путин. | 01.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-01T21:20+0300
2026-10-01T21:20+0300
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экономика
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владимир путин
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Дефицит бюджета России в 2027 году составит 2% ВВП, уверен президент РФ Владимир Путин. "Дефицит бюджета в этом году около 3% ВВП, в следующем году, я уверен, будет 2%", - сказал Путин на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай". Он добавил, что государственный долг России составляет 17% ВВПМеждународный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай. "Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.
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россия, владимир путин, валдай, бюджет, госдолг
Экономика, РОССИЯ, Владимир Путин, Валдай, бюджет, госдолг
Дефицит бюджета России в 2027 году составит 2% ВВП, заявил Путин
Путин: дефицит бюджета России в 2027 году составит 2% ВВП
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Дефицит бюджета России в 2027 году составит 2% ВВП, уверен президент РФ Владимир Путин.
"Дефицит бюджета в этом году около 3% ВВП, в следующем году, я уверен, будет 2%", - сказал Путин на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".
Он добавил, что государственный долг России составляет 17% ВВП
Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай.
"Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.